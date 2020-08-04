Эксперт рассказала о преимуществах нового формата автомобильных номеров

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Введение нового формата автономеров для американских и японских машин приведет к тому, что эти знаки не будут закрывать фары и деформироваться, затрудняя считывание, как это случалось раньше, заявила РИА Новости представитель экспертного центра "Движение без опасности" Елена Беллис.