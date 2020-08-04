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Эксперт рассказала о преимуществах нового формата автомобильных номеров
Введение нового формата автономеров для американских и японских машин приведет к тому, что эти знаки не будут закрывать фары и деформироваться, затрудняя... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T17:46
россия
общество
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
россия, общество

Эксперт рассказала о преимуществах нового формата автомобильных номеров

17:44 04.08.2020 (обновлено: 17:46 04.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСортировка государственных регистрационных знаков
Сортировка государственных регистрационных знаков
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Сортировка государственных регистрационных знаков. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Введение нового формата автономеров для американских и японских машин приведет к тому, что эти знаки не будут закрывать фары и деформироваться, затрудняя считывание, как это случалось раньше, заявила РИА Новости представитель экспертного центра "Движение без опасности" Елена Беллис.
Во вторник в России вступил в силу новый национальный стандарт на номера для автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств. В частности, введен тип знаков для транспортных средств с нестандартным местом крепления, уменьшены габаритные размеры знака для мотоциклов, введены специальные обозначения для мототехники дипломатических и консульских представительств.
"Введение формата новых номеров исключительно положительно отразится на безопасности дорожного движения, так как номера старого российского образца при использовании на американских и японских автомобилях могли закрывать осветительные приборы или деформироваться, мешая считыванию их камерами видеонаблюдения", - сказала Беллис.
Эксперт отметила, что современный формат поможет камерам верно считывать информацию.
Выдача новых автомобильных номеров серии 799
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