https://ria.ru/20200804/1575363506.html
Эксперт рассказала о преимуществах нового формата автомобильных номеров
Введение нового формата автономеров для американских и японских машин приведет к тому, что эти знаки не будут закрывать фары и деформироваться, затрудняя... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T17:44
2020-08-04T17:46
россия
общество
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РИА Новости
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россия, общество
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Введение нового формата автономеров для американских и японских машин приведет к тому, что эти знаки не будут закрывать фары и деформироваться, затрудняя считывание, как это случалось раньше, заявила РИА Новости представитель экспертного центра "Движение без опасности" Елена Беллис.
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вступил в силу новый национальный стандарт на номера для автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств. В частности, введен тип знаков для транспортных средств с нестандартным местом крепления, уменьшены габаритные размеры знака для мотоциклов, введены специальные обозначения для мототехники дипломатических и консульских представительств.
"Введение формата новых номеров исключительно положительно отразится на безопасности дорожного движения, так как номера старого российского образца при использовании на американских и японских автомобилях могли закрывать осветительные приборы или деформироваться, мешая считыванию их камерами видеонаблюдения", - сказала Беллис.
Эксперт отметила, что современный формат поможет камерам верно считывать информацию.