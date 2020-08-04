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В японском парке аттракционов раздают "кричащие" маски
Тематический парк аттракционов в Японии предлагает своим гостям специальные маски для крика, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T20:43
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, япония

В японском парке аттракционов раздают "кричащие" маски

20:43 04.08.2020
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© Фото : GreenlandresortМаска для катания на атракционах
Маска для катания на атракционах
© Фото : Greenlandresort
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Тематический парк аттракционов в Японии предлагает своим гостям специальные маски для крика, сообщает Travel and Leisure.
В японских парках аттракционов не разрешается кричать на американских горках, чтобы не провоцировать распространение коронавируса. Поначалу никто не воспринял правило всерьез, но теперь в парке "Greenland" появилась маска, которая может "покричать" вместо ее владельца.
Посетитель заходит в парк и выбирает одну наклейку на свою маску. Есть несколько мультяшных вариантов. Сотрудники "Greenland" считают, что эта забава, которая поможет людям смириться с тем, что без маски повеселиться в парке аттракционов не получится. Они опубликовали в социальных сетях видео, где человек катается на американских горках в маске со смеющимся ртом.
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