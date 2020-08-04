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Пятигорские врачи выполнили уникальную операцию на сердце
Врачи Пятигорского регионального сосудистого центра впервые на Кавказских Минеральных Водах провели операцию по имплантации системы для кардиостимуляции в... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T17:39
ставропольский край
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353
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ставропольский край, общество

Пятигорские врачи выполнили уникальную операцию на сердце

17:39 04.08.2020
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© Fotolia / s4svisualsВрачи во время операции
Врачи во время операции
© Fotolia / s4svisuals
СТАВРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Врачи Пятигорского регионального сосудистого центра впервые на Кавказских Минеральных Водах провели операцию по имплантации системы для кардиостимуляции в предсердной позиции, сообщает министерство здравоохранения Ставропольского края.
Как отмечается в сообщении, в отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляциисосудистого центра поступила пациентка, которой был диагностирован синдром слабости синусового узла. Данное заболевание приводит к прогрессированию сердечной недостаточности, инсультам и, в итоге, инвалидизации. Вместе с тем, обследование показало, что проводящая система сердца в норме.
При таких показаниях устанавливают либо двухкамерный, либо однокамерный кардиостимулятор – с позиционированием электрода в правый желудочек.
"Однако, как показывают мировые наблюдения, при патологии синусового узла стимуляция правого желудочка провоцирует развитие мерцательной аритмии. Специалисты отделения решили применить новый опыт ученых и хирургов-практиков из Америки, Европы и России, который позволяет избежать осложнений в виде фибрилляции предсердий. Так, в рекомендациях указывается, что при синдроме слабости синусового узла без повреждения АВ-узла и остальной проводящей системы возможно имплантировать либо двухкамерный кардиостимулятор, либо однокамерный с позиционированием электрода в правое предсердие. Женщине установили однокамерный кардиостимулятор с электродом в правое предсердие, в область поврежденного участка. Благодаря такому позиционированию электрода у пациентки не возникнут осложнения, связанные с избыточной стимуляцией правого желудочка", - поясняется в сообщении.
Хирурги проводят операцию
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Региональный сосудистый центр в Пятигорске был открыт в начале 2020 года в рамках регионального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение". Специалисты осваивают новые технологии лечения, которые ранее были недоступны для жителей региона Кавминвод.
"В рамках проекта проводится профилактика, направленная на снижение уровня потребления табака и алкоголя, мотивирование граждан к занятию физической активностью и правильному питанию. Также первичные сосудистые отделения и региональных сосудистые центры дооснащаются медицинским оборудованием, благодаря чему медицинская помощь при сердечно-сосудистых заболеваниях становится доступнее", - отметили в региональном Минздраве.
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