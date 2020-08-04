Пятигорские врачи выполнили уникальную операцию на сердце

Как отмечается в сообщении, в отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляциисосудистого центра поступила пациентка, которой был диагностирован синдром слабости синусового узла. Данное заболевание приводит к прогрессированию сердечной недостаточности, инсультам и, в итоге, инвалидизации. Вместе с тем, обследование показало, что проводящая система сердца в норме.