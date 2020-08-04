В Крыму проведут эксперимент по искусственному вызову дождей

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Власти Крыма объявили конкурс с максимальной ценой контракта в 25,5 миллиона рублей на проведение экспериментальных авиационных работ с целью искусственного вызова дождей, следует из материалов портала госзакупок.

"Выполнение экспериментальных авиационных работ по активному воздействию с целью искусственного увеличения осадков для притока воды в водные объекты Республики Крым", — сформулирован объект закупки, опубликованной комитетом конкурентной политики Крыма во вторник.

Работы будут выполняться с применением самолета. Как говорится в документации, он "должен быть оборудован азотным генератором и устройствами для отстрела пиропатронов с йодистым серебром. <…> Общий планируемый налет самолета — не менее 25 летных часов. Исполнитель обеспечивает искусственное увеличение осадков на территории Республики Крым не менее 15% от месячной (сезонной) суммы осадков".

Отмечается, что используемые реагенты и порядок их применения для выполнения работ должны соответствовать специальному документу Росгидромета от 2002 года "Методические указания. Проведение работ по искусственному увеличению атмосферных осадков самолетными методами".

Летать предстоит в предгорных и горных зонах Симферопольского и Белогорского районов Крыма. Срок оказания услуг стартует с момента заключения контракта и завершается 15 декабря текущего года.