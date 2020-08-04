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В Крыму проведут эксперимент по искусственному вызову дождей
Власти Крыма объявили конкурс с максимальной ценой контракта в 25,5 миллиона рублей на проведение экспериментальных авиационных работ с целью искусственного... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T18:34
сергей аксенов (политик)
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
республика крым
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
сергей аксенов (политик), федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), республика крым, общество

В Крыму проведут эксперимент по искусственному вызову дождей

17:31 04.08.2020 (обновлено: 18:34 04.08.2020)
7436
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГрозовые облака
Грозовые облака
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Грозовые облака. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Власти Крыма объявили конкурс с максимальной ценой контракта в 25,5 миллиона рублей на проведение экспериментальных авиационных работ с целью искусственного вызова дождей, следует из материалов портала госзакупок.
"Выполнение экспериментальных авиационных работ по активному воздействию с целью искусственного увеличения осадков для притока воды в водные объекты Республики Крым", — сформулирован объект закупки, опубликованной комитетом конкурентной политики Крыма во вторник.
Работы будут выполняться с применением самолета. Как говорится в документации, он "должен быть оборудован азотным генератором и устройствами для отстрела пиропатронов с йодистым серебром. <…> Общий планируемый налет самолета — не менее 25 летных часов. Исполнитель обеспечивает искусственное увеличение осадков на территории Республики Крым не менее 15% от месячной (сезонной) суммы осадков".
Отмечается, что используемые реагенты и порядок их применения для выполнения работ должны соответствовать специальному документу Росгидромета от 2002 года "Методические указания. Проведение работ по искусственному увеличению атмосферных осадков самолетными методами".
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Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что нынешний год в регионе стал одним из самых засушливых за последние 150 лет наблюдений.
15719173429
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Сергей Аксенов (политик)Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)Республика КрымОбщество
Популярные комментарии
а не лучше присоеденить херсон с николаевым и одессу с харьковом
4 августа, 17:55
yuri bakster
1171007
Хорошая мысль, я тоже так считаю ! Думаю жители Херсона и Николаева, будут не против )
4 августа, 18:36
NPNick Prosto Nick
1040005
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