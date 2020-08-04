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Под Римом начали демонтаж первой итальянской АЭС
Масштабные работы по демонтажу первой итальянской АЭС, находящейся примерно в 60 километрах к югу от Рима в провинции Латина, были начаты во вторник... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T17:29
сильвио берлускони
рим
италия
новости - ядерные технологии
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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сильвио берлускони, рим, италия, новости - ядерные технологии, энергетика, в мире

Под Римом начали демонтаж первой итальянской АЭС

17:29 04.08.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБелоярская атомная электростанция в Свердловской области
Белоярская атомная электростанция в Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
РИМ, 4 авг - РИА Новости, Сергей Старцев. Масштабные работы по демонтажу первой итальянской АЭС, находящейся примерно в 60 километрах к югу от Рима в провинции Латина, были начаты во вторник государственной компанией Sogin, занимающейся выведением из эксплуатации промышленных объектов ядерной энергетики и захоронением радиоактивных отходов. Об этом сообщил журналистам представитель компании.
"Сегодня начинается основополагающий этап вывода из эксплуатации этой атомной станции", - заявил возглавляющий работы ответственный сотрудник Sogin Агостино Ривьеччо.
В ходе сложной инженерной операции, которая должна завершиться в январе 2021 года, будут демонтированы около 600 железобетонных блоков (каждый весом более двух тонн), которые составляли герметичную оболочку, защищавшую ядерный реактор. Дополнительную сложность работам придает тот факт, что они проводятся на высоте около 50 метров. Демонтированные железобетонные плиты предполагается разделить на металл и бетон, которые после радиационного контроля пойдут на переработку. В ходе данного этапа демонтажа высота здания АЭС уменьшится с 53 до 38 метров.
АЭС в Латине с единственным газоохлаждаемым ядерным реактором стала первой действующей атомной станцией в Италии. Она была заложена в 1958 году и через пять лет дала первый ток в энергетическую систему страны. В то время это была самая крупная атомная станция в Европе, ее проектная мощность достигала 210 МВт. Правда, на полную мощность реактор в Латине никогда не работал из-за вероятности окисления его компонентов при полной нагрузке.
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Однако из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС в Италии в 1987 году был проведен народный референдум, в ходе которого более 80% граждан высказались против ядерной энергетики. Вскоре после голосования АЭС в Латине была закрыта. Озабоченность общественности была столь велика, что власти не стали дожидаться окончания срока эксплуатации станции, который был рассчитан до 1992 года. В 1999 году АЭС была передана в собственность компании Sogin, В 2006 году на станции начались первые серьезные работы по ее демонтажу.
В 2010 году правительство Сильвио Берлускони решило возобновить национальную программу развития атомной энергетики. В частности, в Латине предполагалось построить еще четыре ядерных реактора. Но после разрушительного землетрясения 2011 года в Японии и последовавшей за ним аварии на атомной станции "Фукусима" этот вопрос был опять вынесен на референдум. В июне 2011 года более 94% итальянцев вновь высказались против такой программы. В результате в настоящее время в Италии нет действующих АЭС.
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Сильвио БерлускониРимИталияНовости - Ядерные технологииэнергетикаВ мире
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