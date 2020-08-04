Под Римом начали демонтаж первой итальянской АЭС

В ходе сложной инженерной операции, которая должна завершиться в январе 2021 года, будут демонтированы около 600 железобетонных блоков (каждый весом более двух тонн), которые составляли герметичную оболочку, защищавшую ядерный реактор. Дополнительную сложность работам придает тот факт, что они проводятся на высоте около 50 метров. Демонтированные железобетонные плиты предполагается разделить на металл и бетон, которые после радиационного контроля пойдут на переработку. В ходе данного этапа демонтажа высота здания АЭС уменьшится с 53 до 38 метров.

Однако из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС в Италии в 1987 году был проведен народный референдум, в ходе которого более 80% граждан высказались против ядерной энергетики. Вскоре после голосования АЭС в Латине была закрыта. Озабоченность общественности была столь велика, что власти не стали дожидаться окончания срока эксплуатации станции, который был рассчитан до 1992 года. В 1999 году АЭС была передана в собственность компании Sogin, В 2006 году на станции начались первые серьезные работы по ее демонтажу.