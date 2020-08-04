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Следствие не установило заказчика провокации против Голунова
Версия о заказе провокации против журналиста Ивана Голунова в окончательном обвинении не упоминается, но ведет ли следствие работу в этом направлении – позиции... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T17:34
иван голунов
дело журналиста ивана голунова
сергей бадамшин
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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иван голунов, дело журналиста ивана голунова, сергей бадамшин, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Следствие не установило заказчика провокации против Голунова

17:22 04.08.2020 (обновлено: 17:34 04.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкИван Голунов
Иван Голунов
© РИА Новости / Владимир Песня
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Иван Голунов. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Версия о заказе провокации против журналиста Ивана Голунова в окончательном обвинении не упоминается, но ведет ли следствие работу в этом направлении – позиции участвующих в деле адвокатов расходятся.
"Следователи даже не задавали нам вопросов о заказчике, их не интересовало - были они или не были", - заявил РИА Новости во вторник Алексей Коврижкин, адвокат одного из обвиняемых экс-полицейских Игоря Ляховца.
По его словам, изначально рассматривалась версия, что полицейские подбросили наркотики ради карьерных мотивов - чтобы повысить показатели.
Фигурантам уже предъявлено окончательное обвинение с такой формулировкой, версия о заказе в документе не упоминается, заявил защитник. Уведомление об окончании расследования ожидается на этой неделе.
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Адвокат Голунова Сергей Бадамшин призвал в этой связи "не бежать впереди паровоза" и пообещал: "Все в свое время".
"Скоро будет окончание предварительного расследования, ознакомимся с материалами дела. Будет понятно, что есть, что установлено, в отношении кого выделены или нет уголовные дела. И вот тогда подробно все расскажем", - написал адвокат в своем Telegram-канале.
При этом сам Следственный комитет о возможном заказе на Голунова не сообщал, хотя о такой постановке вопроса упоминал президент Владимир Путин. На большой пресс-конференции в декабре прошлого года он сказал, что у него "по заказчикам информации пока нет".
О возможном поиске заказчика заявляла коллега Коврижкина по этому процессу, защищающая бывшего полицейского Максима Уметбаева. Несколько дней назад она рассказала на заседании Басманного суда Москвы, что следствие предупреждало ее клиента о возможности новых уголовных дел и "говорило, что хочет узнать заказчика".
Комментарием СК РФ агентство не располагает.
Журналист Иван Голунов в Мосгорсуде
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По уголовному делу проходят пять бывших борцов с наркотиками из УВД по Западному округу Москвы: Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец.
Все, кроме давшего показания на коллег Коновалова, находятся в СИЗО. Виновными себя признают двое из пяти: Коновалов – в том, что подбросил наркотики, Максим Уметбаев – в "применении физической силы" к журналисту.
Голунова задержали в Москве в июне прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.
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Иван ГолуновДело журналиста Ивана ГолуноваСергей БадамшинСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
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