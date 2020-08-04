Следствие не установило заказчика провокации против Голунова

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Версия о заказе провокации против журналиста Версия о заказе провокации против журналиста Ивана Голунова в окончательном обвинении не упоминается, но ведет ли следствие работу в этом направлении – позиции участвующих в деле адвокатов расходятся.

"Следователи даже не задавали нам вопросов о заказчике, их не интересовало - были они или не были", - заявил РИА Новости во вторник Алексей Коврижкин, адвокат одного из обвиняемых экс-полицейских Игоря Ляховца.

По его словам, изначально рассматривалась версия, что полицейские подбросили наркотики ради карьерных мотивов - чтобы повысить показатели.

Фигурантам уже предъявлено окончательное обвинение с такой формулировкой, версия о заказе в документе не упоминается, заявил защитник. Уведомление об окончании расследования ожидается на этой неделе.

Адвокат Голунова Сергей Бадамшин призвал в этой связи "не бежать впереди паровоза" и пообещал: "Все в свое время".

"Скоро будет окончание предварительного расследования, ознакомимся с материалами дела. Будет понятно, что есть, что установлено, в отношении кого выделены или нет уголовные дела. И вот тогда подробно все расскажем", - написал адвокат в своем Telegram-канале.

При этом сам Следственный комитет о возможном заказе на Голунова не сообщал, хотя о такой постановке вопроса упоминал президент Владимир Путин . На большой пресс-конференции в декабре прошлого года он сказал, что у него "по заказчикам информации пока нет".

О возможном поиске заказчика заявляла коллега Коврижкина по этому процессу, защищающая бывшего полицейского Максима Уметбаева. Несколько дней назад она рассказала на заседании Басманного суда Москвы , что следствие предупреждало ее клиента о возможности новых уголовных дел и "говорило, что хочет узнать заказчика".

Комментарием СК РФ агентство не располагает.

По уголовному делу проходят пять бывших борцов с наркотиками из УВД по Западному округу Москвы: Денис Коновалов , Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец.

Все, кроме давшего показания на коллег Коновалова, находятся в СИЗО. Виновными себя признают двое из пяти: Коновалов – в том, что подбросил наркотики, Максим Уметбаев – в "применении физической силы" к журналисту.