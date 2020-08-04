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Религия и мировоззрение
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Властям Черногории выгодно поддержать Сербскую церковь, заявили в РПЦ
Власти Черногории должны поддержать Сербскую православную церковь, чтобы получить поддержку народа, заявил председатель отдела внешних церковных связей... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T18:04
религия и мировоззрение
религия
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религия, александр вучич, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, черногория, сербия, белград (город), в мире

Властям Черногории выгодно поддержать Сербскую церковь, заявили в РПЦ

17:17 04.08.2020 (обновлено: 18:04 04.08.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Власти Черногории должны поддержать Сербскую православную церковь, чтобы получить поддержку народа, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
"Церковь и народ – это единое целое. Может быть, тогда и народ надо заменить каким-то другим народом? Считаю, что это политическая близорукость и политический авантюризм… Обращаясь сегодня к черногорским властям, я хотел бы сказать следующее: если вы хотите поддержки народа, не идите против (Сербской православной – ред.) Церкви. Поддержите Церковь, и тогда вас поддержит народ", - сказал митрополит Иларион в эфире черногорской программы "E-Литиja" ("Интернет-Лития"). Стенограмма интервью опубликована на сайте РПЦ.
По его словам, попытки политиков в Черногории создать "свою" православную церковь, отдельную от Сербской, – это нарушение свободы совести, вероисповедания и вмешательство во внутренние дела церкви.
"Когда политики хотят создать самостоятельную Черногорскую церковь, оторвав ее от Сербской православной церкви, мы с этим согласиться никак не можем, ибо вопросы административного устройства церкви должны решать не политики, а сама церковь. Мы поддерживаем и будем поддерживать православную церковь в Сербии и Черногории. Но речь здесь идет о канонической церкви, а не о раскольнических образованиях, которые называют себя православными, а на деле являются самозванцами и самосвятами", - подчеркнул Иларион.
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Он также выразил восхищение "мужеством православных черногорцев", которые не побоялись выйти на улицы.
"Они не боятся собирать подписи в защиту своих святынь и, как у нас говорят, грудью встают на их защиту. Я хотел бы обратиться к православным верующим Черногории с просьбой и впредь так же твердо стоять на защите канонического православия, на защите своих святынь и не поддаваться на посулы тех политических лидеров, которые говорят, что у нас неправильная церковь, и хотят взамен дать церковь "правильную", - подытожил представитель Русской церкви.
Территория Черногории до 2006 года входила в состав союза Сербии и Черногории, до этого – Югославии со столицей в Белграде. Черногория сейчас является канонической территорией Сербской православной церкви (СПЦ). Власти Черногории в последнее время высказываются в пользу создания православной церкви, независимой от Сербской.
В декабре 2019 года парламент Черногории утвердил закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал сильную общественную реакцию и протесты. В Сербской православной церкви опасаются, что закон будет способствовать изъятию собственности СПЦ и ее передаче непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. В 2020 году демонстрации не прекратились, полиция задерживала священников СПЦ по обвинению в организации протестов. Президент Сербии Александр Вучич в июне заявил, что СПЦ находится под угрозой, и ей необходима поддержка России.
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Религия и мировоззрениеРелигияАлександр ВучичНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьЧерногорияСербияБелград (город)В мире
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