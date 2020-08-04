Властям Черногории выгодно поддержать Сербскую церковь, заявили в РПЦ

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Власти Черногории должны поддержать Сербскую православную церковь, чтобы получить поддержку народа, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Церковь и народ – это единое целое. Может быть, тогда и народ надо заменить каким-то другим народом? Считаю, что это политическая близорукость и политический авантюризм… Обращаясь сегодня к черногорским властям, я хотел бы сказать следующее: если вы хотите поддержки народа, не идите против (Сербской православной – ред.) Церкви. Поддержите Церковь, и тогда вас поддержит народ", - сказал митрополит Иларион в эфире черногорской программы "E-Литиja" ("Интернет-Лития"). Стенограмма интервью опубликована на сайте РПЦ.

По его словам, попытки политиков в Черногории создать "свою" православную церковь, отдельную от Сербской, – это нарушение свободы совести, вероисповедания и вмешательство во внутренние дела церкви.

"Когда политики хотят создать самостоятельную Черногорскую церковь, оторвав ее от Сербской православной церкви, мы с этим согласиться никак не можем, ибо вопросы административного устройства церкви должны решать не политики, а сама церковь. Мы поддерживаем и будем поддерживать православную церковь в Сербии и Черногории. Но речь здесь идет о канонической церкви, а не о раскольнических образованиях, которые называют себя православными, а на деле являются самозванцами и самосвятами", - подчеркнул Иларион.

Он также выразил восхищение "мужеством православных черногорцев", которые не побоялись выйти на улицы.

"Они не боятся собирать подписи в защиту своих святынь и, как у нас говорят, грудью встают на их защиту. Я хотел бы обратиться к православным верующим Черногории с просьбой и впредь так же твердо стоять на защите канонического православия, на защите своих святынь и не поддаваться на посулы тех политических лидеров, которые говорят, что у нас неправильная церковь, и хотят взамен дать церковь "правильную", - подытожил представитель Русской церкви.

Территория Черногории до 2006 года входила в состав союза Сербии и Черногории, до этого – Югославии со столицей в Белграде. Черногория сейчас является канонической территорией Сербской православной церкви (СПЦ). Власти Черногории в последнее время высказываются в пользу создания православной церкви, независимой от Сербской.