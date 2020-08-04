https://ria.ru/20200804/1575361684.html
Мясников рассказал, как прожить без лекарств
Контроль и снижение веса, физическая активность, а также правильное питание во многих случаях гораздо эффективнее приема лекарственных препаратов, заявил врач и РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T17:11
2020-08-04T17:13
александр мясников (врач)
здоровье
здоровье - общество
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571837306_0:295:3004:1985_1400x0_80_0_0_fa63bd864d08a28862df0108253dd078.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр мясников (врач), здоровье, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости
. Контроль и снижение веса, физическая активность, а также правильное питание во многих случаях гораздо эффективнее приема лекарственных препаратов, заявил врач и телеведущий Александр Мясников
в эфире телеканале "Россия 1"
.
Он отметил, что люди пьют таблетки, потому что это намного проще, чем, например, занятия спортом.
"Часто мы лекарством закрываем свою лень. Нам трудно похудеть, нам трудно двигаться — мы принимаем таблетку. Мы не думаем о том, помогает она, не помогает, может, она делает больше вреда", — сказал он.
Как считает Мясников, около двух третьих всех медикаментов, которые принимают пациенты, оказываются лишними и ненужными.
"Если вы не какой-то хронически тяжелый больной, вы не должны принимать больше четырех препаратов", — указал он.
Здоровый образ жизни может сократить количество принимаемых лекарств даже у больных людей, добавил Мясников.
Врач предостерег пациентов от формирования лекарственной зависимости, которая в некоторых случаях возникает "быстрее, чем тяга к наркотикам".