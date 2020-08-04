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Мясников рассказал, как прожить без лекарств
Контроль и снижение веса, физическая активность, а также правильное питание во многих случаях гораздо эффективнее приема лекарственных препаратов, заявил врач и РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T17:13
александр мясников (врач)
здоровье
здоровье - общество
общество
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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александр мясников (врач), здоровье, здоровье - общество, общество

Мясников рассказал, как прожить без лекарств

17:11 04.08.2020 (обновлено: 17:13 04.08.2020)
6882
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Контроль и снижение веса, физическая активность, а также правильное питание во многих случаях гораздо эффективнее приема лекарственных препаратов, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканале "Россия 1".
Он отметил, что люди пьют таблетки, потому что это намного проще, чем, например, занятия спортом.
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"Часто мы лекарством закрываем свою лень. Нам трудно похудеть, нам трудно двигаться — мы принимаем таблетку. Мы не думаем о том, помогает она, не помогает, может, она делает больше вреда", — сказал он.
Как считает Мясников, около двух третьих всех медикаментов, которые принимают пациенты, оказываются лишними и ненужными.
"Если вы не какой-то хронически тяжелый больной, вы не должны принимать больше четырех препаратов", — указал он.
Здоровый образ жизни может сократить количество принимаемых лекарств даже у больных людей, добавил Мясников.
Врач предостерег пациентов от формирования лекарственной зависимости, которая в некоторых случаях возникает "быстрее, чем тяга к наркотикам".
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37332111
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