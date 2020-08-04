Мясников рассказал, как прожить без лекарств

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Контроль и снижение веса, физическая активность, а также правильное питание во многих случаях гораздо эффективнее приема лекарственных препаратов, заявил врач и телеведущий . Контроль и снижение веса, физическая активность, а также правильное питание во многих случаях гораздо эффективнее приема лекарственных препаратов, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканале "Россия 1"

Он отметил, что люди пьют таблетки, потому что это намного проще, чем, например, занятия спортом.

"Часто мы лекарством закрываем свою лень. Нам трудно похудеть, нам трудно двигаться — мы принимаем таблетку. Мы не думаем о том, помогает она, не помогает, может, она делает больше вреда", — сказал он.

Как считает Мясников, около двух третьих всех медикаментов, которые принимают пациенты, оказываются лишними и ненужными.

"Если вы не какой-то хронически тяжелый больной, вы не должны принимать больше четырех препаратов", — указал он.

Здоровый образ жизни может сократить количество принимаемых лекарств даже у больных людей, добавил Мясников.