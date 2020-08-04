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Офицеры белорусской армии заявили о поддержке Лукашенко
Офицерские собрания вооруженных сил Белоруссии заявили о всемерной поддержке действующего главы государства Александра Лукашенко на президентских выборах,... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T17:15
президентская кампания в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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Почем я желаю видеть настоящий Союз двух государств России и Белоруссии. Во главе которого должен быть Лукашенко...Так как России нужен хозяин государственник, а не представитель еврейского класса торгашей которые готовы продать все что можно в России ради долларов и евро..!
35
Лукашенко лишь придумал, как обмануть брата и существовать за счет него. Такой "родственник" нам точно не нужен ))
13
10
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
президентская кампания в белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Офицеры белорусской армии заявили о поддержке Лукашенко

17:08 04.08.2020 (обновлено: 17:15 04.08.2020)
1528
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации "Запад-2017". 20 сентября 2017
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации Запад-2017. 20 сентября 2017
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 4 авг – РИА Новости. Офицерские собрания вооруженных сил Белоруссии заявили о всемерной поддержке действующего главы государства Александра Лукашенко на президентских выборах, сообщается во вторник на сайте минобороны республики.
Согласно сообщению, координационный совет офицерских собраний ВВС и войск ПВО обратился к офицерскому корпусу вооруженных сил Белоруссии с предложением о всемерной поддержке действующего главы государства на президентских выборах.
"Все офицерские собрания вооруженных сил Беларуси поддержали обращение единогласно", - отметили в минобороны.
На сайте ведомства также приводится текст обращения. "Мы осознаем, что в мире далеко не всем по душе успехи нашей страны и сегодня осуществляются попытки вмешательства во внутренние дела суверенного государства – Республики Беларусь с целью дестабилизации обстановки. Это бесперспективно. Мы – белорусы – сами решаем свою судьбу. Армия Беларуси гордится своим главнокомандующим – президентом страны А.Г. Лукашенко и под его руководством и впредь надежно обеспечит независимость, суверенитет, территориальную целостность и незыблемость конституционного строя Беларуси", - говорится в тексте обращения.
Отмечается, что офицеры не сомневаются "во всемерной поддержке народом Беларуси главы государства и уверены в его победе на выборах".
Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Лукашенко баллотируется на шестой срок. Во вторник в республике началось досрочное голосование.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
Вчера, 14:08
Лукашенко призвал тех, кто хочет другого президента, идти голосовать
234302034
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Президентская кампания в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Почем я желаю видеть настоящий Союз двух государств России и Белоруссии. Во главе которого должен быть Лукашенко...Так как России нужен хозяин государственник, а не представитель еврейского класса торгашей которые готовы продать все что можно в России ради долларов и евро..!
4 августа, 17:35
Деда Паша
5070023
Лукашенко лишь придумал, как обмануть брата и существовать за счет него. Такой "родственник" нам точно не нужен ))
4 августа, 21:24
ИИгорь
1020001
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