Офицеры белорусской армии заявили о поддержке Лукашенко

На сайте ведомства также приводится текст обращения. "Мы осознаем, что в мире далеко не всем по душе успехи нашей страны и сегодня осуществляются попытки вмешательства во внутренние дела суверенного государства – Республики Беларусь с целью дестабилизации обстановки. Это бесперспективно. Мы – белорусы – сами решаем свою судьбу. Армия Беларуси гордится своим главнокомандующим – президентом страны А.Г. Лукашенко и под его руководством и впредь надежно обеспечит независимость, суверенитет, территориальную целостность и незыблемость конституционного строя Беларуси", - говорится в тексте обращения.