Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200804/1575361443.html
Далай-лама рассказал, зачем нужна религия
Религия помогает человеку в жизненных трудностях, а также утверждает любовь и сострадание к ближним, что необходимо для выживания человека, заявил Далай-лама... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T17:08
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
буддизм
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155632/60/1556326023_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_6f99f5716bf5d00e134ef25a9d1ecc6d.jpg
https://ria.ru/20200724/1574843466.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155632/60/1556326023_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_6f99f5716bf5d00e134ef25a9d1ecc6d.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155632/60/1556326023_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_5a4188cb7986c09de9e3661ec0bcd95b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155632/60/1556326023_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_3c8dc73f0d9f0fb697a573f1711cf238.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, новости - религия и мировоззрение, буддизм, общество

Далай-лама рассказал, зачем нужна религия

17:08 04.08.2020
576
© РИА Новости / Ольга ЛипичДалай-лама на Международной конференции "Образование человека в 3-м тысячелетии" с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале
Далай-лама на Международной конференции Образование человека в 3-м тысячелетии с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале
© РИА Новости / Ольга Липич
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Религия помогает человеку в жизненных трудностях, а также утверждает любовь и сострадание к ближним, что необходимо для выживания человека, заявил Далай-лама XIV во вторник.
Далай-лама проводит трехдневный семинар для тибетской молодежи, видеотрансляция встреч с переводом на русский доступна на официальном сайте лидера тибетского буддизма.
"Главным образом, религиозные учения предназначены для того, чтобы помогать людям справиться с жизненными трудностями", - сказал Далай-лама.
Он также отметил, что христианство, иудаизм, ислам и буддизм утверждают, что любовь и сострадание необходимы по отношению к другим людям.
"Я называю эти учения человеческими. Любовь и забота важна для человека с самых малых лет, поэтому они естественно присутствуют в людях. Люди социальны, и чтобы выжить, они естественным образом должны чувствовать любовь и привязанность к своему сообществу", - заключил Далай-лама.
Далай-лама на Международной конференции Образование человека в 3-м тысячелетии с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале
24 июля, 10:47Религия и мировоззрение
Далай-лама: узость мышления и большое количество желаний ведут к унынию
922107
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеБуддизмОбщество
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации Запад-2017. 20 сентября 2017
Офицеры белорусской армии заявили о поддержке Лукашенко
Семилетняя девочка спасла тонувшего в бассейне мальчика в Крыму. Кадры случившегося
Камера засняла момент спасения семилетней девочкой ребенка в Крыму
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников рассказал, как прожить без лекарств
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
Адвокат рассказал, почему Уилана этапировали в колонию из СИЗО
Охранный периметр исправительной колонии
На Украине объявили о распродаже тюрем
Мессенджер WhatsApp
В WhatsApp появилась новая функция
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Легойда: движение Black Lives Matter дискредитировало себя
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Эксперт: Лукашенко требует, чтобы Россия сдалась
Вывеска компании Ростелеком на крыше здания
"Ростелеком" подал иск к Минкомсвязи на 465 миллионов рублей
Актриса театра и кино Лия Ахеджакова
Ахеджакова обратилась к ушедшему из "Современника" Гармашу
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
Властям Черногории выгодно поддержать Сербскую церковь, заявили в РПЦ
Франц Клинцевич
Сенатор объяснил нелюбовь польских властей к России
Врачи
Прилетевшая в Таиланд россиянка заразилась коронавирусом в самолете
Кадр из сериала Игра престолов
Названы самые популярные у "пиратов" телешоу
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус)
Российские пранкеры заставили главу Орегона дать невыполнимое обещание
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:57Патриарх Кирилл соболезнует в связи с гибелью людей при взрыве в Бейруте
07:18Дегтярев не захотел повышать себе зарплату
07:02Минфин предложил урезать финансирование атомной отрасли
06:52Врач дала советы страдающим от гипертонии
05:09Экс-инженера Uber осудили за кражу секретов у "дочки" Google
05:07Адвокат историка Соколова объяснил решение защищать вдову Картрайта
04:08СМИ: ФБР провело обыски в связанной с Коломойским компании
03:28Турецкое СМИ опубликовало видео драки с участием украинской топ-модели
03:27Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед
03:24Эксперты рассказали, чем опасен просмотр фильмов с пиратских сайтов
03:21Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 78 человек
03:18Иммунолог предостерег от преждевременного внедрения вакцины от COVID-19
03:15В МГМУ рассказали о состоянии участников испытаний вакцины от COVID-19
03:12Россияне назвали причины увольнения с работы
03:04С Байконура в Москву вернули три бракованные ракеты "Протон-М"
03:00Уникальные искусственные кровеносные сосуды разработали в России
02:58Арендатор "Фортуны" отказался от участия в достройке Nord Stream 2
02:19Эксперт рассказал, как технология 5G влияет на здоровье человека
02:17Эксперт рассказал, какие негласные правила есть в интернете
02:06Гавайскую пиццу в России предложили запретить
Лента новостейМолния