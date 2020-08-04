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Далай-лама рассказал, зачем нужна религия
Религия помогает человеку в жизненных трудностях, а также утверждает любовь и сострадание к ближним, что необходимо для выживания человека, заявил Далай-лама... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T17:08
2020-08-04T17:08
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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религия, новости - религия и мировоззрение, буддизм, общество
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Религия помогает человеку в жизненных трудностях, а также утверждает любовь и сострадание к ближним, что необходимо для выживания человека, заявил Далай-лама XIV во вторник.
Далай-лама проводит трехдневный семинар для тибетской молодежи, видеотрансляция встреч с переводом на русский доступна на официальном сайте лидера тибетского буддизма.
"Главным образом, религиозные учения предназначены для того, чтобы помогать людям справиться с жизненными трудностями", - сказал Далай-лама.
Он также отметил, что христианство, иудаизм, ислам и буддизм утверждают, что любовь и сострадание необходимы по отношению к другим людям.
"Я называю эти учения человеческими. Любовь и забота важна для человека с самых малых лет, поэтому они естественно присутствуют в людях. Люди социальны, и чтобы выжить, они естественным образом должны чувствовать любовь и привязанность к своему сообществу", - заключил Далай-лама.