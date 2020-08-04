Далай-лама рассказал, зачем нужна религия

Далай-лама на Международной конференции "Образование человека в 3-м тысячелетии" с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Религия помогает человеку в жизненных трудностях, а также утверждает любовь и сострадание к ближним, что необходимо для выживания человека, заявил Далай-лама XIV во вторник.

Далай-лама проводит трехдневный семинар для тибетской молодежи, видеотрансляция встреч с переводом на русский доступна на официальном сайте лидера тибетского буддизма.

"Главным образом, религиозные учения предназначены для того, чтобы помогать людям справиться с жизненными трудностями", - сказал Далай-лама.

Он также отметил, что христианство, иудаизм, ислам и буддизм утверждают, что любовь и сострадание необходимы по отношению к другим людям.