Адвокат рассказал, почему Уилана этапировали в колонию из СИЗО

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Осужденный за шпионаж американец Пол Уилан этапирован из СИЗО в колонию из-за задержки переговоров о его обмене, сообщил РИА Новости во вторник его адвокат Владимир Жеребенков.
"Как мне говорят, переговоры идут, но очень неактивно с американской стороны. Наши сделали предложение, но не получили ответа. Я думаю, с учетом этой ситуации его решили этапировать в колонию", - сказал адвокат.
По его словам, хотя в "Лефортово" ему подтвердили факт этапирования, но не сообщили, куда именно перевели его подзащитного. Он предположил – в мордовскую колонию для иностранцев.
"В колонии условия гораздо лучше, чем в СИЗО - там есть прогулки, возможность передвигаться", - пояснил Жеребенков.
По заявлению брата Уилана Дэвида, осужденного перевели из СИЗО в мордовскую колонию №18, откуда, после карантина, переведут "на постоянное пребывание" в колонию №17 в том же регионе. Эту информацию, по его словам, сотрудники посольства Великобритании смогли разузнать во ФСИН.
По закону, администрация СИЗО обязана поставить в известность одного из родственников по выбору осужденного о том, куда он направляется для отбывания наказания. Но, по сложившейся практике, ФСИН информирует родственников уже после прибытия осужденного в колонию, во время этапа они могут быть не в курсе, куда он направляется.
Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад.