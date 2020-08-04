Адвокат рассказал, почему Уилана этапировали в колонию из СИЗО

"Как мне говорят, переговоры идут, но очень неактивно с американской стороны. Наши сделали предложение, но не получили ответа. Я думаю, с учетом этой ситуации его решили этапировать в колонию", - сказал адвокат.

По его словам, хотя в "Лефортово" ему подтвердили факт этапирования, но не сообщили, куда именно перевели его подзащитного. Он предположил – в мордовскую колонию для иностранцев.

По закону, администрация СИЗО обязана поставить в известность одного из родственников по выбору осужденного о том, куда он направляется для отбывания наказания. Но, по сложившейся практике, ФСИН информирует родственников уже после прибытия осужденного в колонию, во время этапа они могут быть не в курсе, куда он направляется.