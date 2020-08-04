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Адвокат рассказал, почему Уилана этапировали в колонию из СИЗО
Осужденный за шпионаж американец Пол Уилан этапирован из СИЗО в колонию из-за задержки переговоров о его обмене, сообщил РИА Новости во вторник его адвокат... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T17:38
россия
пол уилан
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константин ярошенко
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россия, пол уилан, владимир жеребенков, константин ярошенко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), виктор бут, москва, сергиев посад, сша, в мире

Адвокат рассказал, почему Уилана этапировали в колонию из СИЗО

17:06 04.08.2020 (обновлено: 17:38 04.08.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Осужденный за шпионаж американец Пол Уилан этапирован из СИЗО в колонию из-за задержки переговоров о его обмене, сообщил РИА Новости во вторник его адвокат Владимир Жеребенков.
"Как мне говорят, переговоры идут, но очень неактивно с американской стороны. Наши сделали предложение, но не получили ответа. Я думаю, с учетом этой ситуации его решили этапировать в колонию", - сказал адвокат.
По его словам, хотя в "Лефортово" ему подтвердили факт этапирования, но не сообщили, куда именно перевели его подзащитного. Он предположил – в мордовскую колонию для иностранцев.
"В колонии условия гораздо лучше, чем в СИЗО - там есть прогулки, возможность передвигаться", - пояснил Жеребенков.
По заявлению брата Уилана Дэвида, осужденного перевели из СИЗО в мордовскую колонию №18, откуда, после карантина, переведут "на постоянное пребывание" в колонию №17 в том же регионе. Эту информацию, по его словам, сотрудники посольства Великобритании смогли разузнать во ФСИН.
Гражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде
23 июня, 11:25
Уилан решил не обжаловать приговор и ждать обмена, заявил адвокат
По закону, администрация СИЗО обязана поставить в известность одного из родственников по выбору осужденного о том, куда он направляется для отбывания наказания. Но, по сложившейся практике, ФСИН информирует родственников уже после прибытия осужденного в колонию, во время этапа они могут быть не в курсе, куда он направляется.
Мосгорсуд 15 июня приговорил бывшего американского морпеха Пола Уилана к 16 годам колонии за шпионаж. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.
Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад.
Флаг США на здании посольства
Вчера, 16:54
Россия не уведомила США о переводе Уилана в колонию, заявили в посольстве
1060010
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РоссияПол УиланВладимир ЖеребенковКонстантин ЯрошенкоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Виктор БутМоскваСергиев ПосадСШАВ мире
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