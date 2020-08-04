Прилетевшая в Таиланд россиянка заразилась коронавирусом в самолете

БАНГКОК, 4 авг — РИА Новости. Министерство здравоохранения Министерство здравоохранения Таиланда сообщило во вторник об одном зарегистрированном за сутки ввозном случае заражения COVID-19 у гражданки России, прибывшей в страну 20 июля и находившейся до понедельника в государственном карантинном учреждении.

"Единственным новым пациентом сегодня оказалась гражданка России 33 лет, вернувшаяся из России в Бангкок 20 июля. Последняя серия тестов на коронавирус, проведенная в карантине 2 августа, показала наличие вируса в ее организме, после чего она была госпитализирована в инфекционное отделение одной из частных больниц Бангкока", — говорится в сообщении на сайте Минздрава.

Отмечается, что "заражение российской гражданки произошло в результате того, что в салоне самолета, летевшего в Бангкок, она оказалась рядом с пассажиром, инфицированным COVID-19, который по прибытии в Таиланд был госпитализирован".

В июле Таиланд расширил список иностранных граждан, которым разрешен въезд в страну в порядке исключения, добавив в него лиц, имеющих близких родственников — граждан Таиланда, иностранцев, имеющих разрешение на работу в Таиланде, и членов их семей, а также иностранцев, обучающихся в таиландских учебных заведениях всех уровней.

Таиланд закрыл границы в связи с пандемией коронавирусной инфекции 26 марта. В начале апреля был введен запрет на прибытие в аэропорты страны международных пассажирских авиарейсов, за исключением вывозных, медико-эвакуационных и нуждающихся в аэродроме для вынужденной посадки.

За время пандемии в Таиланде заразился коронавирусной инфекцией 3321 человек, скончались 58 человек, выздоровели 3142 человека. Новых заражений внутри страны в Таиланде не регистрировалось уже больше двух месяцев. Все зарегистрированные за это время случаи заболевания являются ввозными.