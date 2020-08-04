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Прилетевшая в Таиланд россиянка заразилась коронавирусом в самолете
Министерство здравоохранения Таиланда сообщило во вторник об одном зарегистрированном за сутки ввозном случае заражения COVID-19 у гражданки России, прибывшей в РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T19:36
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, бангкок, таиланд, в мире

Прилетевшая в Таиланд россиянка заразилась коронавирусом в самолете

17:06 04.08.2020 (обновлено: 19:36 04.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи
Врачи
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БАНГКОК, 4 авг — РИА Новости. Министерство здравоохранения Таиланда сообщило во вторник об одном зарегистрированном за сутки ввозном случае заражения COVID-19 у гражданки России, прибывшей в страну 20 июля и находившейся до понедельника в государственном карантинном учреждении.
"Единственным новым пациентом сегодня оказалась гражданка России 33 лет, вернувшаяся из России в Бангкок 20 июля. Последняя серия тестов на коронавирус, проведенная в карантине 2 августа, показала наличие вируса в ее организме, после чего она была госпитализирована в инфекционное отделение одной из частных больниц Бангкока", — говорится в сообщении на сайте Минздрава.
Отмечается, что "заражение российской гражданки произошло в результате того, что в салоне самолета, летевшего в Бангкок, она оказалась рядом с пассажиром, инфицированным COVID-19, который по прибытии в Таиланд был госпитализирован".
В июле Таиланд расширил список иностранных граждан, которым разрешен въезд в страну в порядке исключения, добавив в него лиц, имеющих близких родственников — граждан Таиланда, иностранцев, имеющих разрешение на работу в Таиланде, и членов их семей, а также иностранцев, обучающихся в таиландских учебных заведениях всех уровней.
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Таиланд закрыл границы в связи с пандемией коронавирусной инфекции 26 марта. В начале апреля был введен запрет на прибытие в аэропорты страны международных пассажирских авиарейсов, за исключением вывозных, медико-эвакуационных и нуждающихся в аэродроме для вынужденной посадки.
За время пандемии в Таиланде заразился коронавирусной инфекцией 3321 человек, скончались 58 человек, выздоровели 3142 человека. Новых заражений внутри страны в Таиланде не регистрировалось уже больше двух месяцев. Все зарегистрированные за это время случаи заболевания являются ввозными.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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