На базе нижегородских техникумов создадут двадцать современных мастерских

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Двадцать современных мастерских на базе профессиональных образовательных организаций создадут в Двадцать современных мастерских на базе профессиональных образовательных организаций создадут в Нижегородской области до конца 2020 года, заявил глава региона Глеб Никитин

Мастерские создаются в рамках национального проекта "Образование" за счет грантов из федерального бюджета в форме субсидии при условии софинансирования из областного бюджета и привлечения внебюджетных средств образовательных организаций и предприятий-партнеров.

"На базах четырех профессиональных образовательных организаций до конца года будут созданы 20 современных мастерских по направлениям "Информационно-коммуникационные технологии", "Строительство", "Искусство", "Дизайн" и "Сфера услуг". Подобные мастерские помогут преодолеть разрыв между получаемым образованием и требованиями, предъявляемыми современными работодателями. Это будут центры развития компетенций в приоритетных для региона областях", - цитирует пресс-служба правительства слова Никитина.

Он отметил, что мастерские создадут в Нижегородском строительном техникуме, Перевозском строительном колледже, Арзамасском техникуме строительства и предпринимательства, Уренском индустриально-энергетическом техникуме.

"Очень важно, что подготовка и повышение квалификации специалистов будет проводиться в соответствии с передовыми технологиями и международными стандартами, в том числе WorldSkills. Это позволит на выходе получить специалистов, знакомых с последними тенденциями в своей отрасли. Экономика региона нуждается в таких кадрах", - добавил Никитин.

Ранее сообщалось, что в 2019 году на базе шести профессиональных образовательных организаций региона было создано 30 современных мастерских по направлениям: "информационные и коммуникационные технологии", "обслуживание транспорта и логистика", "сельское хозяйство", "строительство", "социальная сфера".