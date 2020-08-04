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Нижегородская область
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На базе нижегородских техникумов создадут двадцать современных мастерских
Двадцать современных мастерских на базе профессиональных образовательных организаций создадут в Нижегородской области до конца 2020 года, заявил глава региона... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T17:03
нижегородская область
глеб никитин
нижегородская область
образование - общество
общество
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353
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глеб никитин, нижегородская область, образование - общество, общество

На базе нижегородских техникумов создадут двадцать современных мастерских

17:01 04.08.2020 (обновлено: 17:03 04.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Евгений Биятов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Двадцать современных мастерских на базе профессиональных образовательных организаций создадут в Нижегородской области до конца 2020 года, заявил глава региона Глеб Никитин.
Мастерские создаются в рамках национального проекта "Образование" за счет грантов из федерального бюджета в форме субсидии при условии софинансирования из областного бюджета и привлечения внебюджетных средств образовательных организаций и предприятий-партнеров.
"На базах четырех профессиональных образовательных организаций до конца года будут созданы 20 современных мастерских по направлениям "Информационно-коммуникационные технологии", "Строительство", "Искусство", "Дизайн" и "Сфера услуг". Подобные мастерские помогут преодолеть разрыв между получаемым образованием и требованиями, предъявляемыми современными работодателями. Это будут центры развития компетенций в приоритетных для региона областях", - цитирует пресс-служба правительства слова Никитина.
Он отметил, что мастерские создадут в Нижегородском строительном техникуме, Перевозском строительном колледже, Арзамасском техникуме строительства и предпринимательства, Уренском индустриально-энергетическом техникуме.
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"Очень важно, что подготовка и повышение квалификации специалистов будет проводиться в соответствии с передовыми технологиями и международными стандартами, в том числе WorldSkills. Это позволит на выходе получить специалистов, знакомых с последними тенденциями в своей отрасли. Экономика региона нуждается в таких кадрах", - добавил Никитин.
Ранее сообщалось, что в 2019 году на базе шести профессиональных образовательных организаций региона было создано 30 современных мастерских по направлениям: "информационные и коммуникационные технологии", "обслуживание транспорта и логистика", "сельское хозяйство", "строительство", "социальная сфера".

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