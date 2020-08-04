https://ria.ru/20200804/1575360710.html
Мясников развеял пять популярных мифов о сахарном диабете
Врач и телеведущий Александр Мясников развеял пять популярных мифов о сахарном диабете. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T16:58
2020-08-04T17:39
александр мясников (врач)
диабет
здоровье - общество
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https://ria.ru/20200804/1575335928.html
Деда Паша
Такого доктора надо сделать личным врачом президента...Что бы президента не на два, а только на один срок хватало…!
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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александр мясников (врач), диабет, здоровье - общество
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников развеял пять популярных мифов о сахарном диабете.
Медик указал на то, что многие считают причиной диабета исключительно чрезмерное употребление сахара. Однако к данному заболеванию при факторах риска приводит также избыток калорий и быстрых углеводов в целом.
Вторым мифом является "безопасность" черного хлеба для диабетиков по сравнению с белым. Мясников подчеркнул, что здесь речь может идти только о настоящем ржаном хлебе, из цельных зерен с семечками.
"Вот этот хлеб покупать можно, а стандартный черный — с тем же гликемическим индексом, что и белый", — отметил врач в эфире телеканала "Россия 1"
.
Другим популярным заблуждением, по словам Мясникова, является необходимость придерживаться пожизненной строгой диеты при диабете. Он отметил, что пациентам зачастую достаточно ограничить калории, исключить быстрые углеводы, которые заставляют инсулин расти.
Как отметил Мясников, к мифам можно отнести мнение о том, что у стройных людей нет диабета, а также заблуждение, что медики специально "подсаживают" пациентов на инсулин.