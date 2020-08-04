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В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель
Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T19:21
эгейское море
турция
украина
в мире
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эгейское море
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2020
РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
эгейское море, турция, украина, в мире

В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

16:58 04.08.2020 (обновлено: 19:21 04.08.2020)
94843
© РИА Новости / Мария СеливановаОдин из пляжей отеля Lujo Bodrum в Бодруме
Один из пляжей отеля Lujo Bodrum в Бодруме
© РИА Новости / Мария Селиванова
АНКАРА, 4 авг — РИА Новости. Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
Ранее Кирилюк написала в Instagram, что стала жертвой нападения охранников пляжа Момо на турецком курорте Чешме на Эгейском море. По ее словам, всего были избиты четыре девушки. Глава Минтуризма Турции Нури Мехмет Эрсой осудил нападение и пообещал наказать виновных. Администрация пляжа заявила, что инцидент произошел вне его территории и его сотрудники не имеют к нему отношения.
"После исключительного и нежелательного инцидента вечером 31 июля, с которым столкнулся наш гость в Чешме, одном из ведущих туристических центров нашей страны, были мобилизованы все соответствующие учреждения, в частности Министерство культуры и туризма Турции. Предприятие (пляж) закрыто на 15 дней", — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что в Турции предпринимаются все меры предосторожности, необходимые для того, чтобы иностранные туристы провели свой отпуск в стране "мирным и безопасным способом".
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Было бы из-за кого шумиху поднимать....для небратьев побои - привычное действо на протяжении всей истории их существования.
4 августа, 17:05
Mar Nightmare
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Виктор Чигиринский
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