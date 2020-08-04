В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

"После исключительного и нежелательного инцидента вечером 31 июля, с которым столкнулся наш гость в Чешме, одном из ведущих туристических центров нашей страны, были мобилизованы все соответствующие учреждения, в частности Министерство культуры и туризма Турции. Предприятие (пляж) закрыто на 15 дней", — сообщили в ведомстве.