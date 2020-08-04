Amnesty International осудила неоправданное насилие полицейских в США

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Правоохранители США прибегали к неоправданному насилию при разгоне маршей протеста с участием активистов движения Black Lives Matter, применение слезоточивого газа во время пандемии COVID-19 особенно недопустимо, говорится в докладе правозащитной организации Amnesty International.
Доклад базируется на беседах с более чем 50 участниками протестных акций, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими.
"Излишнее и неадекватное применение силы со стороны сотрудников полиции демонстрирует систематический расизм и безнаказанность, против которых выступали участники акций. Исследование показывает, что люди, пользовавшиеся своим естественным правом на мирный протест, столкнулись с насилием", - заявил Эрнест Коверсон, руководитель кампании по борьбе с вооружённым насилием при организации.
Согласно докладу, с 26 мая по 5 июня в США было зафиксировано шесть эпизодов применения полицией резиновых дубинок, 13 эпизодов применения оружия кинетического действия (например, резиновые пули).
Особенно возмутило правозащитников применение против протестующих слезоточивого и перечного газа – более 100 раз в десятках штатов. "Использование слезоточивого газа во время пандемии COVID-19 безрассудно. Когда протестующие вышли на улицы с масками на лицах, пытаясь соблюдать социальную дистанцию из-за коронавируса, полиция применяла слезоточивый и перечный газ, повышая риск возникновения заболеваний дыхательной системы и выброса частиц, которые могут распространять вирус", - говорится в докладе.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились втроем, причем один из них наступил афроамериканцу коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.