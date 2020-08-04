Amnesty International осудила неоправданное насилие полицейских в США

"Излишнее и неадекватное применение силы со стороны сотрудников полиции демонстрирует систематический расизм и безнаказанность, против которых выступали участники акций. Исследование показывает, что люди, пользовавшиеся своим естественным правом на мирный протест, столкнулись с насилием", - заявил Эрнест Коверсон, руководитель кампании по борьбе с вооружённым насилием при организации.

Американист: беспорядки в США продлятся долго по одной простой причине В Сиэтле почти 60 полицейских пострадали при беспорядках. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились втроем, причем один из них наступил афроамериканцу коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.