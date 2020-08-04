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Спустя 12 лет вышел роман автора "Сумерек", написанный от лица Эдварда
Сегодня вышел роман "Солнце полуночи" ("Midnight sun"), созданный американской писательницей Стефани Майер, автором саги "Сумерки", сообщает The Guardian. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T21:21
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книги, новости культуры, великобритания, сша

Спустя 12 лет вышел роман автора "Сумерек", написанный от лица Эдварда

21:13 04.08.2020 (обновлено: 21:21 04.08.2020)
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© Summit Entertainment (2009)Кадр из фильма "Сумерки. Сага. Новолуние"
Кадр из фильма Сумерки. Сага. Новолуние
© Summit Entertainment (2009)
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Сегодня вышел роман "Солнце полуночи" ("Midnight sun"), созданный американской писательницей Стефани Майер, автором саги "Сумерки", сообщает The Guardian.
По информации издания, Майер начала работать над этой историей еще в 2008 году, но после того, как часть рукописи просочилась в Сеть, она убрала будущую книгу в стол на 12 лет. Только в мае этого года писательница объявила, что наконец-то ее опубликует.
В The Guardian уточняют, что миллион экземлпяров в твердом переплете уже напечатали в США и 300 тысяч в Великобритании, где ожидают "огромный" спрос на "Солнце полуночи" в первую неделю продаж.

"Эта книга всегда имела большое значение, – заявил издатель Джеймс Гарбатт. – Несколько лет назад поклонники смогли прочитать часть глав и познакомиться с изданием, но все это время они хотели большего. Теперь спустя более десяти лет после утечки, они наконец-то узнают полную историю Эдварда".

Флорентина Мартин из британской сети по продаже книг рассказала, что роман сразу же стал бестселлером. По ее мнению, во многом это произошло благодаря тому, что Майер оказала "долгосрочное влияние" на целое поколение читателей.

"Многие снова смогли вспомнить историю об Эдварде и Белле или впервые погрузиться в нее", – подчеркнула Мартин .

Теперь поклонники узнают, что переживал вампир Эдвард до встречи с Беллой Свон (предыдущие романы написаны от ее лица — Прим.ред.), а также поймут, почему он позволил себе в нее влюбиться, заранее зная, что подвергает жизнь девушки опасности.
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