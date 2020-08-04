В Москве задержали пьяного водителя после совершения 562 нарушений ПДД

Полицейские остановили на Зеленоградской улице автомобиль Mercedes под управлением 22-летнего приезжего из ближнего зарубежья. Водитель нервничал при проверке документов, а также имел признаки опьянения. От прохождения медосвидетельствования он отказался.

Волочкова обжаловала штраф за нарушение карантина в Дивеево

Волочкова обжаловала штраф за нарушение карантина в Дивеево

"Установлено, что в 2020 году мужчина совершил 562 нарушения Правил дорожного движения", - говорится в сообщении. Штрафы он не оплачивал, за что на него было составлено 189 административных протоколов по статье "Уклонение от исполнения административного наказания".