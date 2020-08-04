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В Москве задержали пьяного водителя после совершения 562 нарушений ПДД
Сотрудники ДПС задержали в Москве водителя с признаками опьянения, за которым числится 562 нарушения ПДД, сообщается на сайте ГУМВД по Москве. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T16:37
гумвд
москва
происшествия
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гумвд, москва, происшествия

В Москве задержали пьяного водителя после совершения 562 нарушений ПДД

16:37 04.08.2020
11727
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД в Москве
Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Сотрудники ДПС задержали в Москве водителя с признаками опьянения, за которым числится 562 нарушения ПДД, сообщается на сайте ГУМВД по Москве.
Полицейские остановили на Зеленоградской улице автомобиль Mercedes под управлением 22-летнего приезжего из ближнего зарубежья. Водитель нервничал при проверке документов, а также имел признаки опьянения. От прохождения медосвидетельствования он отказался.
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"Установлено, что в 2020 году мужчина совершил 562 нарушения Правил дорожного движения", - говорится в сообщении. Штрафы он не оплачивал, за что на него было составлено 189 административных протоколов по статье "Уклонение от исполнения административного наказания".
Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в ОМВД по Ховрино, материалы переданы в суд для принятия решения о привлечении к ответственности.
52861232011
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