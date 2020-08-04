https://ria.ru/20200804/1575359582.html
В Москве задержали пьяного водителя после совершения 562 нарушений ПДД
Сотрудники ДПС задержали в Москве водителя с признаками опьянения, за которым числится 562 нарушения ПДД, сообщается на сайте ГУМВД по Москве. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T16:37
2020-08-04T16:37
гумвд
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200804/1575355470.html
8
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гумвд, москва, происшествия