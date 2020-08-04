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"Россия боится нас потерять". Что сказал Лукашенко в своем послании
Александр Лукашенко обычно выступал с посланием весной. На этот раз он изменил традиции и обратился к нации летом, в первый день досрочного голосования на... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T17:18
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр лукашенко
венесуэла
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стамбул
в мире
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У России уже нет шансов производить свою импортозамещëнную продукцию потому что рынка сбыта нет. Остается только нефть газ и природные ресурсы
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Никогда не забуду фразу лукашенки, мол, что это Россия торгуется из за десяти долларов. Но эта же фраза имеет и обратное направление, что это Белоруссия торгуется из за десяти долларов - об этом бацька как то умолчал. Так кто превращает дружеские отношения в партнёрские? США тоже партнёры, однако...
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр лукашенко, венесуэла, белоруссия, стамбул, в мире

"Россия боится нас потерять". Что сказал Лукашенко в своем послании

17:09 04.08.2020 (обновлено: 17:18 04.08.2020)
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© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Александр Лукашенко обычно выступал с посланием весной. На этот раз он изменил традиции и обратился к нации летом, в первый день досрочного голосования на выборах главы государства. Действующий президент назвал Китай другом, предупредил о зомбировании тех, кто "думает айфоном", и потребовал от оппонентов не путаться под ногами, а дать "спасти страну". РИА Новости — о том, что еще сообщил белорусский лидер согражданам.

Это только начало

Описывая происходящее в мире, Лукашенко расставил акценты так, чтобы было понятно: надеяться надо только на себя. Глава государства перечислил все неприятности 2020-го: пандемия, обрушение цен на нефть, кризис в экономике, волна протестов и вооруженных конфликтов. "И это только начало", — "обнадежил" он.
Президент подчеркнул, что худшее еще впереди: "Мир становится все более нестабилен и непредсказуем. Насколько — никто сегодня предсказать не сможет. Принципиальные противоречия между государствами и блоками, накопленные за последние десятилетия, переходят в острую конфликтную стадию".
И нужно хорошенько разобраться, что "происходит в этом мире". "Всех остальных, кто не умеет думать, кто думает айфоном или телефоном, будут кромсать, будут долбать, будут давить не на сознание, а на подсознание и зомбировать", — предупредил глава государства.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЖители Минска смотрят трансляцию обращения к гражданам президента Белоруссии Александра Лукашенко накануне президентских выборов
Жители Минска смотрят трансляцию обращения к гражданам президента Белоруссии Александра Лукашенко накануне президентских выборов
© Sputnik / Виктор Толочко
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Жители Минска смотрят трансляцию обращения к гражданам президента Белоруссии Александра Лукашенко накануне президентских выборов

Братские отношения на партнерские

Пандемию белорусский лидер назвал темой для прикрытия "бесцеремонной реализации основными мировыми игроками своих внешнеполитических и торгово-экономических амбиций".
Вместе с тем, по мнению Лукашенко, у Минска очень прочные геополитические позиции в мире. "Россия боится нас потерять: ведь, кроме нас, у нее не осталось по-настоящему близких союзников. И Запад в последнее время стал проявлять к нам все более предметный интерес", — перечислил он, включив в число друзей и Китай.
При этом президент выразил уверенность в том, что Белоруссия всегда будет союзницей России, независимо от того, кто "у власти в обеих странах". "Даже несмотря на то, что соседка поменяла братские отношения с нами на партнерские", — уточнил он.

Язык в нашем сердце

Отдельно Лукашенко обратился к молодежи с призывом не поддаваться на манипуляции. Представители нового поколения — свободомыслящие, отметил он. И добавил: "Которые нас теперь и упрекают".
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники ОМОН Белоруссии в Минске
Сотрудники ОМОН Белоруссии в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Сотрудники ОМОН Белоруссии в Минске
После комплимента перешел к наставлениям: "Именно на чувствах справедливости и небезразличия наших молодых людей сейчас и строятся противниками недобросовестные технологии вовлечения молодежи в политический процесс".
И привел примеры: девизы типа "не будь рабом", "мы народ, а не народец", "не дай украсть свой голос". Легко запоминается, легко произносится. Но, заверил Лукашенко, "никто не собирается красть ничьи голоса, как бы нас ни упрекали в цензуре".
Несколько слов на белорусском президент адресовал "национально-сознательным" гражданам: "Язык навсегда будет не только в каждом нашем сердце, но и останется фундаментом государственной независимости".

Кому нужна неразбериха

Заочно Лукашенко вступил в полемику с соперниками на выборах, требующими перемен и восстановления Конституции 1994 года. Тогда больше полномочий было у парламента — Верховного совета республики. "Осуществляя "перамены", нужно идти от людей и станка, — образно выразился глава государства. — Перемены должны приносить пользу стране, укрепляя ее, а не разрушая".
А восстановление прежнего Основного закона он осудил, сравнив это с возвращением в 90-е. "Вернув Конституцию 1994 года, мы возродим безвластие, обезличим ответственность кадров. Тем, кто стоит за этими заявлениями, нужна неразбериха в стране, чтобы "распилить", порезать госсобственность, государственные предприятия и "прихватизировать", — уверял Лукашенко. И подчеркнул: "Лимиты революций и разрушений белорусский народ исчерпал в прошлом веке".
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСтенд с информацией о кандидатах президентских выборов в парке Дружбы народов в Минске
Стенд с информацией о кандидатах президентских выборов в парке Дружбы народов в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Стенд с информацией о кандидатах президентских выборов в парке Дружбы народов в Минске
Пообещав избирателям увеличение доходов, президент объяснил, как этого добьется: "Никаких секретов нет. Будем больше производить и продавать на экспорт востребованную продукцию. В будущей пятилетке средняя зарплата в Беларуси вырастет в два раза".

Бегать и ловить в лесах

По поводу ситуации с задержанными гражданами России, которых считают сотрудниками частной военной компании, Лукашенко сообщил, что их целенаправленно отправили в Белоруссию. "Все это вранье: про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию. <...> Команда была — ждать", — заявил он.
© REUTERS / Vasily FedosenkoТрансляция предвыборного послания президента Белоруссии Александра Лукашенко
Трансляция предвыборного послания Президента Белоруссии Александра Лукашенко
© REUTERS / Vasily Fedosenko
Трансляция предвыборного послания президента Белоруссии Александра Лукашенко
По его словам, есть информация о некоем отряде боевиков, "который переброшен на юг". "Мы должны, когда идет уборочная, бегать и ловить их в лесах", — негодовал Лукашенко. Кроме того, по его словам, на раскачку ситуации в Белоруссии кем-то выделены миллиарды долларов.

Дайте спасти страну

Глава государства допустил и некоторую самокритику. "Я не святой, но готовы ли вы эти полномочия с этой конституцией передать другому?" — задался он вопросом. Видимо, к оппонентам и колеблющимся обратился с призывом: "Не путайтесь под ногами — дайте спасти страну".
Белорусский президент сказал, когда все уладится — через год-два. А напоследок предупредил, что нельзя ничего решать "на эмоциях".
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Популярные комментарии
У России уже нет шансов производить свою импортозамещëнную продукцию потому что рынка сбыта нет. Остается только нефть газ и природные ресурсы
4 августа, 17:23
Владислав Сусков
3793210295
Никогда не забуду фразу лукашенки, мол, что это Россия торгуется из за десяти долларов. Но эта же фраза имеет и обратное направление, что это Белоруссия торгуется из за десяти долларов - об этом бацька как то умолчал. Так кто превращает дружеские отношения в партнёрские? США тоже партнёры, однако...
4 августа, 17:32
Zlydennemets Three
279401014
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