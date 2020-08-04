"Россия боится нас потерять". Что сказал Лукашенко в своем послании

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Александр Лукашенко обычно выступал с посланием весной. На этот раз он изменил традиции и обратился к нации летом, в первый день досрочного голосования на выборах главы государства. Действующий президент назвал Китай другом, предупредил о зомбировании тех, кто "думает айфоном", и потребовал от оппонентов не путаться под ногами, а дать "спасти страну". РИА Новости — о том, что еще сообщил белорусский лидер согражданам.

Это только начало

Описывая происходящее в мире, Лукашенко расставил акценты так, чтобы было понятно: надеяться надо только на себя. Глава государства перечислил все неприятности 2020-го: пандемия, обрушение цен на нефть, кризис в экономике, волна протестов и вооруженных конфликтов. "И это только начало", — "обнадежил" он.

Президент подчеркнул, что худшее еще впереди: "Мир становится все более нестабилен и непредсказуем. Насколько — никто сегодня предсказать не сможет. Принципиальные противоречия между государствами и блоками, накопленные за последние десятилетия, переходят в острую конфликтную стадию".

И нужно хорошенько разобраться, что "происходит в этом мире". "Всех остальных, кто не умеет думать, кто думает айфоном или телефоном, будут кромсать, будут долбать, будут давить не на сознание, а на подсознание и зомбировать", — предупредил глава государства.

© Sputnik / Виктор Толочко Перейти в фотобанк Жители Минска смотрят трансляцию обращения к гражданам президента Белоруссии Александра Лукашенко накануне президентских выборов © Sputnik / Виктор Толочко Перейти в фотобанк Жители Минска смотрят трансляцию обращения к гражданам президента Белоруссии Александра Лукашенко накануне президентских выборов

Братские отношения на партнерские

Пандемию белорусский лидер назвал темой для прикрытия "бесцеремонной реализации основными мировыми игроками своих внешнеполитических и торгово-экономических амбиций".

Вместе с тем, по мнению Лукашенко, у Минска очень прочные геополитические позиции в мире. "Россия боится нас потерять: ведь, кроме нас, у нее не осталось по-настоящему близких союзников. И Запад в последнее время стал проявлять к нам все более предметный интерес", — перечислил он, включив в число друзей и Китай.

При этом президент выразил уверенность в том, что Белоруссия всегда будет союзницей России, независимо от того, кто "у власти в обеих странах". "Даже несмотря на то, что соседка поменяла братские отношения с нами на партнерские", — уточнил он.

Язык в нашем сердце

Отдельно Лукашенко обратился к молодежи с призывом не поддаваться на манипуляции. Представители нового поколения — свободомыслящие, отметил он. И добавил: "Которые нас теперь и упрекают".

© Sputnik / Виктор Толочко Перейти в фотобанк Сотрудники ОМОН Белоруссии в Минске © Sputnik / Виктор Толочко Перейти в фотобанк Сотрудники ОМОН Белоруссии в Минске

После комплимента перешел к наставлениям: "Именно на чувствах справедливости и небезразличия наших молодых людей сейчас и строятся противниками недобросовестные технологии вовлечения молодежи в политический процесс".

привел примеры: девизы типа "не будь рабом", "мы народ, а не народец", "не дай украсть свой голос". Легко запоминается, легко произносится. Но, заверил Лукашенко, "никто не собирается красть ничьи голоса, как бы нас ни упрекали в цензуре".

Несколько слов на белорусском президент адресовал "национально-сознательным" гражданам: "Язык навсегда будет не только в каждом нашем сердце, но и останется фундаментом государственной независимости".

Кому нужна неразбериха

Заочно Лукашенко вступил в полемику с соперниками на выборах, требующими перемен и восстановления Конституции 1994 года. Тогда больше полномочий было у парламента — Верховного совета республики. "Осуществляя "перамены", нужно идти от людей и станка, — образно выразился глава государства. — Перемены должны приносить пользу стране, укрепляя ее, а не разрушая".

А восстановление прежнего Основного закона он осудил, сравнив это с возвращением в 90-е. "Вернув Конституцию 1994 года, мы возродим безвластие, обезличим ответственность кадров. Тем, кто стоит за этими заявлениями, нужна неразбериха в стране, чтобы "распилить", порезать госсобственность, государственные предприятия и "прихватизировать", — уверял Лукашенко. И подчеркнул: "Лимиты революций и разрушений белорусский народ исчерпал в прошлом веке".

© Sputnik / Виктор Толочко Перейти в фотобанк Стенд с информацией о кандидатах президентских выборов в парке Дружбы народов в Минске © Sputnik / Виктор Толочко Перейти в фотобанк Стенд с информацией о кандидатах президентских выборов в парке Дружбы народов в Минске

Пообещав избирателям увеличение доходов, президент объяснил, как этого добьется: "Никаких секретов нет. Будем больше производить и продавать на экспорт востребованную продукцию. В будущей пятилетке средняя зарплата в Беларуси вырастет в два раза".

Бегать и ловить в лесах

По поводу ситуации с задержанными гражданами России, которых считают сотрудниками частной военной компании, Лукашенко сообщил, что их целенаправленно отправили в Белоруссию. "Все это вранье: про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию. <...> Команда была — ждать", — заявил он.

© REUTERS / Vasily Fedosenko Трансляция предвыборного послания президента Белоруссии Александра Лукашенко © REUTERS / Vasily Fedosenko Трансляция предвыборного послания президента Белоруссии Александра Лукашенко

По его словам, есть информация о некоем отряде боевиков, "который переброшен на юг". "Мы должны, когда идет уборочная, бегать и ловить их в лесах", — негодовал Лукашенко. Кроме того, по его словам, на раскачку ситуации в Белоруссии кем-то выделены миллиарды долларов.

Дайте спасти страну

Глава государства допустил и некоторую самокритику. "Я не святой, но готовы ли вы эти полномочия с этой конституцией передать другому?" — задался он вопросом. Видимо, к оппонентам и колеблющимся обратился с призывом: "Не путайтесь под ногами — дайте спасти страну".