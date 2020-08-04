В Липецкой области продлили период выплат пострадавшим от пандемии

ЛИПЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Власти Липецкой области продлили до октября период выплат ежемесячных пособий по безработице в целях поддержки жителей области, пострадавших из-за введения ограничительных мер в период пандемии COVID–19, сообщил РИА Новости губернатор региона . Власти Липецкой области продлили до октября период выплат ежемесячных пособий по безработице в целях поддержки жителей области, пострадавших из-за введения ограничительных мер в период пандемии COVID–19, сообщил РИА Новости губернатор региона Игорь Артамонов

Он уточнил, что для этого из федерального бюджета в регион дополнительно направят 223 миллиона рублей. Пособия продолжат получать граждане, вставшие на учет в центрах занятости после 1 марта текущего года, когда десятки мелких предприятий общепита, сферы услуг, туризма и ряда других социальных отраслей были вынуждены прекратить работу.

"Трудовая деятельность, несомненно, является одной из важнейших жизненных ценностей, и мы прилагаем максимум усилий для обеспечения жителей Липецкой области работой с достойной оплатой", – подчеркнул Артамонов.

Максимальный размер пособия составляет 12,1 тысячи рублей. Дополнительно такие граждане получают по 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. В настоящее время макчимальную выплату получают почти 4,1 тысячи безработных, в минимальном размере – 3 тысячи человек. Также федеральные деньги будут направлены на увеличение минимального размера пособия с 1,5 тысяч рублей до 4,5 тысяч рублей.