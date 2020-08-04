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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
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В Липецкой области продлили период выплат пострадавшим от пандемии
Власти Липецкой области продлили до октября период выплат ежемесячных пособий по безработице в целях поддержки жителей области, пострадавших из-за введения... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T16:33
липецкая область
коронавирус в россии
игорь артамонов
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РИА Новости
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коронавирус в россии, игорь артамонов

В Липецкой области продлили период выплат пострадавшим от пандемии

16:33 04.08.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ЛИПЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Власти Липецкой области продлили до октября период выплат ежемесячных пособий по безработице в целях поддержки жителей области, пострадавших из-за введения ограничительных мер в период пандемии COVID–19, сообщил РИА Новости губернатор региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что для этого из федерального бюджета в регион дополнительно направят 223 миллиона рублей. Пособия продолжат получать граждане, вставшие на учет в центрах занятости после 1 марта текущего года, когда десятки мелких предприятий общепита, сферы услуг, туризма и ряда других социальных отраслей были вынуждены прекратить работу.
"Трудовая деятельность, несомненно, является одной из важнейших жизненных ценностей, и мы прилагаем максимум усилий для обеспечения жителей Липецкой области работой с достойной оплатой", – подчеркнул Артамонов.
Максимальный размер пособия составляет 12,1 тысячи рублей. Дополнительно такие граждане получают по 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. В настоящее время макчимальную выплату получают почти 4,1 тысячи безработных, в минимальном размере – 3 тысячи человек. Также федеральные деньги будут направлены на увеличение минимального размера пособия с 1,5 тысяч рублей до 4,5 тысяч рублей.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
30 июля, 13:32Липецкая область
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Всего в службу занятости Липецкой области в течение года обратилось почти 32 тысячи человек, из них 16,8 тысячи человек трудоустроено. Сейчас в службе занятости Липецкой области имеется 11 тысяч вакансий. Наибольшим спросом на областном рынке труда пользуются квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, промышленности, строительства, транспорта и рабочие родственных профессий.
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Липецкая областьКоронавирус в РоссииИгорь Артамонов
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