Захарова назвала ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии спектаклем

На прошлой неделе стало известно о задержании 32 россиян ("боевиков ЧВК", по версии белорусской стороны) в санатории под Минском и еще одного — на юге страны. Против них возбудили уголовное дело по статье о подготовке терактов, наказание по которой предполагает до 20 лет лишения свободы. Кроме того, задержанных подозревают в намерении устроить в республике массовые беспорядки.