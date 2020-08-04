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Захарова назвала ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии спектаклем
В МИД России назвали спектаклем ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-05T00:41
мария захарова
минск
задержание россиян под минском
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
белоруссия
в мире
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https://radiosputnik.ria.ru/20200804/1575350935.html
Так все-таки куда они ехали таким организованным скопом? Не надо нам про спектакли, а скажите правду госпожа Захарова. И не надо имперского поведения и амбиций, Россия до этого еще не доросла, это Вам не СССР.
57
Мы их в обиду не дадим. Мы выразим озабоченность и пошлем ноту протеста.. Пусть Вагнеровцы из ваших нот музыку играют.
31
10
минск
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария захарова, минск, задержание россиян под минском, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), белоруссия, в мире

Захарова назвала ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии спектаклем

16:33 04.08.2020 (обновлено: 00:41 05.08.2020)
3382
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В МИД России назвали спектаклем ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии.
"Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим", — заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.
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Она добавила, что под отношениями России и Белоруссии "прочный фундамент исторической близости и современного прагматического взаимодействия".
На прошлой неделе стало известно о задержании 32 россиян ("боевиков ЧВК", по версии белорусской стороны) в санатории под Минском и еще одного — на юге страны. Против них возбудили уголовное дело по статье о подготовке терактов, наказание по которой предполагает до 20 лет лишения свободы. Кроме того, задержанных подозревают в намерении устроить в республике массовые беспорядки.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не имеет информации о каких-либо противоправных действиях этих граждан, а безосновательное задержание "не совсем укладывается в параметры союзнических отношений".
Песков сообщил, что у этих людей были билеты в Стамбул, они работают в частном охранном предприятии, были в Минске транзитом и опоздали на свой рейс.
Позже Владимир Путин обсудил действия Минска с членами Совета безопасности. Кремль надеется, что задержанных отпустят в ближайшее время.
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Мария ЗахароваМинскЗадержание россиян под МинскомМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)БелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Так все-таки куда они ехали таким организованным скопом? Не надо нам про спектакли, а скажите правду госпожа Захарова. И не надо имперского поведения и амбиций, Россия до этого еще не доросла, это Вам не СССР.
4 августа, 20:36
ВФВладимир Федотов
4800009
Мы их в обиду не дадим. Мы выразим озабоченность и пошлем ноту протеста.. Пусть Вагнеровцы из ваших нот музыку играют.
4 августа, 17:35
mdmiguel dios
7180006
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