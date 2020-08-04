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Религия и мировоззрение
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Турецкие власти игнорируют патриарха Варфоломея, заявили в РПЦ
Патриарх Константинопольский Варфоломей не мог повлиять на решение турецкий властей об изменении статуса Святой Софии, потому что власти его игнорируют, заявил... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T17:37
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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религия, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, юнеско, турция, киев, в мире

Турецкие власти игнорируют патриарха Варфоломея, заявили в РПЦ

16:31 04.08.2020 (обновлено: 17:37 04.08.2020)
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© РИА Новости / Алены ПалажченкоЗакрытые христианские мозаики Айя-Софии
Закрытые христианские мозаики Айя-Софии
© РИА Новости / Алены Палажченко
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Патриарх Константинопольский Варфоломей не мог повлиять на решение турецкий властей об изменении статуса Святой Софии, потому что власти его игнорируют, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Айя-София была открыта в 537 году и около тысячи лет оставалась самым большим христианским храмом в мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Высший административный суд Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. В ЮНЕСКО, ряде государств, а также в Русской православной и многих других церквях мира с сожалением отнеслись к этому решению.
Закрытые христианские мозаики Айя-Софии
27 июля, 17:07Религия и мировоззрение
В Московском патриархате пояснили позицию РПЦ по статусу святой Софии
"Некоторые говорят, что патриарх Варфоломей (Турция – каноническая территория Константинопольского патриархата – ред.) мог воспрепятствовать превращению Святой Софии в мечеть, но этого не сделал. С этим я тоже не могу согласиться. Не мог он этому воспрепятствовать, как не может он уже долгие годы добиться открытия богословской школы на острове Халки. Турецкие власти игнорируют патриарха Варфоломея", – сказал Иларион в эфире черногорской программы "E-Литиja". Стенограмма интервью опубликована на сайте РПЦ.
По его словам, некоторые представители СМИ утверждают, что патриарх Варфоломей сам виноват в том, что Святая София стала мечетью, "потому что он расколол православную церковь, и Бог его наказал за это".
"Я с этим никак не могу согласиться. Превращение Святой Софии в мечеть – удар по всему мировому христианству. Нас, конечно, очень огорчает тот факт, что мировое православие встретило это печальное событие внутренне разделенным. Мало того, что нам наносят удары извне, так мы еще сами себе наносим удары изнутри. Это очень печально", - подчеркнул Иларион.
В декабре 2018 года при участии светских властей в Киеве была образована так называемая "Православная церковь Украины", это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности "новая церковь" оказалась почти полностью от него зависимой. После этого РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
Собор Святой Софии в Стамбуле
29 июля, 15:42Религия и мировоззрение
Муфтий: в умме солидарны с позицией России по статусу Святой Софии
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