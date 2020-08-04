В Audi извинились за рекламу автомобиля с маленькой девочкой

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Немецкий автоконцерн Audi извинился за рекламу автомобиля Audi RS 4, вызвавшую негативную реакцию у пользователей соцсетей из-за запечатленной на фотографии маленькой девочки с бананом, которая опирается на решетку радиатора автомобиля.
Фотография с ребенком, сопровождаемая подписью "Позволяет вашему сердцу биться быстрее - во всех аспектах" была опубликована в Twitter компании 2 августа и вызвала волну критики. Как отмечает издание Spiegel, некоторые пользователи соцсетей пожаловались, что создатели рекламы не учли, что дети часто становятся жертвами аварий, в том числе поскольку водители не замечают их из-за возросших в последние годы габаритов машин. Другие пользователи и вовсе обвинили Audi в намеренной сексуализации ребенка.
We hear you and let’s get this straight: We care for children. The Audi RS 4 is a family car with more than thirty driver assistance systems including an emergency break system. That’s why we showcased it with various family members for the campaign. (1/3) pic.twitter.com/XAeIjszUWQ— AudiOfficial (@AudiOfficial) August 3, 2020
"Мы вас услышали и давайте проясним: мы заботимся о детях. Audi RS 4 - семейный автомобиль, у него более 30 систем помощи водителю, в том числе система экстренного торможения. Поэтому мы продемонстрировали его в рамках рекламной кампании с различными членами семьи. Мы надеялись показать, что даже самые слабые члены дорожного движения могут опереться на технологии RS. Это было ошибкой! Audi не имели намерений задеть чьи-либо чувства. Мы искренне просим прощения за это бестактное изображение и гарантируем, что оно не будет использоваться в будущем", - говорится в сообщении компании в Twitter.
В Audi пообещали провести внутреннюю проверку рекламной кампании.
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