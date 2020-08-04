В Audi извинились за рекламу автомобиля с маленькой девочкой

"Мы вас услышали и давайте проясним: мы заботимся о детях. Audi RS 4 - семейный автомобиль, у него более 30 систем помощи водителю, в том числе система экстренного торможения. Поэтому мы продемонстрировали его в рамках рекламной кампании с различными членами семьи. Мы надеялись показать, что даже самые слабые члены дорожного движения могут опереться на технологии RS. Это было ошибкой! Audi не имели намерений задеть чьи-либо чувства. Мы искренне просим прощения за это бестактное изображение и гарантируем, что оно не будет использоваться в будущем", - говорится в сообщении компании в Twitter.