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В Audi извинились за рекламу автомобиля с маленькой девочкой
Немецкий автоконцерн Audi извинился за рекламу автомобиля Audi RS 4, вызвавшую негативную реакцию у пользователей соцсетей из-за запечатленной на фотографии... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T16:31
audi
в мире
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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audi, в мире

В Audi извинились за рекламу автомобиля с маленькой девочкой

16:31 04.08.2020
4176
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЭмблема Audi на автомобиле в официальном дилерском центре "Ауди Центр Таганка" в Москве
Эмблема Audi на автомобиле в официальном дилерском центре Ауди Центр Таганка в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Немецкий автоконцерн Audi извинился за рекламу автомобиля Audi RS 4, вызвавшую негативную реакцию у пользователей соцсетей из-за запечатленной на фотографии маленькой девочки с бананом, которая опирается на решетку радиатора автомобиля.
Фотография с ребенком, сопровождаемая подписью "Позволяет вашему сердцу биться быстрее - во всех аспектах" была опубликована в Twitter компании 2 августа и вызвала волну критики. Как отмечает издание Spiegel, некоторые пользователи соцсетей пожаловались, что создатели рекламы не учли, что дети часто становятся жертвами аварий, в том числе поскольку водители не замечают их из-за возросших в последние годы габаритов машин. Другие пользователи и вовсе обвинили Audi в намеренной сексуализации ребенка.
"Мы вас услышали и давайте проясним: мы заботимся о детях. Audi RS 4 - семейный автомобиль, у него более 30 систем помощи водителю, в том числе система экстренного торможения. Поэтому мы продемонстрировали его в рамках рекламной кампании с различными членами семьи. Мы надеялись показать, что даже самые слабые члены дорожного движения могут опереться на технологии RS. Это было ошибкой! Audi не имели намерений задеть чьи-либо чувства. Мы искренне просим прощения за это бестактное изображение и гарантируем, что оно не будет использоваться в будущем", - говорится в сообщении компании в Twitter.
В Audi пообещали провести внутреннюю проверку рекламной кампании.
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