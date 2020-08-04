https://ria.ru/20200804/1575359130.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
В Москве в субботу ожидается до плюс 26, в воскресенье слегка похолодает до обычных августовских показателей и может пройти кратковременный дождь, сообщила РИА... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T16:30
2020-08-04T16:30
татьяна позднякова
москва
общество
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https://ria.ru/20200804/1575357198.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна позднякова, москва, общество
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости.
В Москве
в субботу ожидается до плюс 26, в воскресенье слегка похолодает до обычных августовских показателей и может пройти кратковременный дождь, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова
.
"Пульсирующие ядра антициклона будут определять погоду на этой неделе в Москве... Смена антициклонов будет проходить дважды на этой неделе. Первая смена произойдет в четверг вечером, один антициклон сменится другим, и у нас придет даже более прохладный воздух, чем мы ожидали. Смена антициклонов произойдет вечером, когда дневная температура будет порядка 27 градусов, поэтому возможно развитие местами кучевой облачности, грозовой облачности, ветер западный сменится на северо-западный", - рассказала Позднякова.
Она отметила, что уже в пятницу в столице будет дуть больше северный ветер, поэтому столбики термометров будут держаться на уровне 23-25 градусов.
"В субботу мы будем в ядре антициклона, который будет постепенно прогреваться, и температура ночная будет 14-16 градусов, а дневная 24-26 градусов. Следующая смена процессов - в дневные часы воскресенья, ветер сменится на северный, ночная температура станет где-то 10-15 градусов, а дневная 20-25 градусов", - рассказала Позднякова.
По ее словам, в воскресенье могут наблюдаться локальные кратковременные дожди, в целом температура воздуха будет соответствовать августу.