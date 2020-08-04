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Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
В Москве в субботу ожидается до плюс 26, в воскресенье слегка похолодает до обычных августовских показателей и может пройти кратковременный дождь, сообщила РИА... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T16:30
татьяна позднякова
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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татьяна позднякова, москва, общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

16:30 04.08.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевВесна в Москве
Весна в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. В Москве в субботу ожидается до плюс 26, в воскресенье слегка похолодает до обычных августовских показателей и может пройти кратковременный дождь, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Пульсирующие ядра антициклона будут определять погоду на этой неделе в Москве... Смена антициклонов будет проходить дважды на этой неделе. Первая смена произойдет в четверг вечером, один антициклон сменится другим, и у нас придет даже более прохладный воздух, чем мы ожидали. Смена антициклонов произойдет вечером, когда дневная температура будет порядка 27 градусов, поэтому возможно развитие местами кучевой облачности, грозовой облачности, ветер западный сменится на северо-западный", - рассказала Позднякова.
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Она отметила, что уже в пятницу в столице будет дуть больше северный ветер, поэтому столбики термометров будут держаться на уровне 23-25 градусов.
"В субботу мы будем в ядре антициклона, который будет постепенно прогреваться, и температура ночная будет 14-16 градусов, а дневная 24-26 градусов. Следующая смена процессов - в дневные часы воскресенья, ветер сменится на северный, ночная температура станет где-то 10-15 градусов, а дневная 20-25 градусов", - рассказала Позднякова.
По ее словам, в воскресенье могут наблюдаться локальные кратковременные дожди, в целом температура воздуха будет соответствовать августу.
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Татьяна ПоздняковаМоскваОбщество
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