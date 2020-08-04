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В МИД заявили, что не дадут в обиду задержанных в Белоруссии россиян
В Минске знают, что Москва не даст в обиду задержанных в Белоруссии граждан России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T16:59
следственный комитет белоруссии
александр лукашенко
дмитрий песков
владимир путин
москва
стамбул
задержание россиян под минском
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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Захарова написала в Фейсбуке, что не даст в обиду вагнеровцев. Все понимают, что это не официальная позиция МИДа, а просто обычная запись в социальной сети? А вот Лукашенко обвинил российские власти во вранье вполне официально.
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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следственный комитет белоруссии, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, москва, стамбул, задержание россиян под минском, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), белоруссия, в мире

В МИД заявили, что не дадут в обиду задержанных в Белоруссии россиян

16:29 04.08.2020 (обновлено: 16:59 04.08.2020)
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Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Минске знают, что Москва не даст в обиду задержанных в Белоруссии граждан России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Ранее президент Александр Лукашенко в обращении к народу и национальному собранию перед выборами назвал "враньем" и "легендой" заявления о том, что задержанные под Минском и на юге республики россияне летели в Стамбул. По его словам, их направили "специально в Белоруссию".

"Александр Григорьевич — политик многоопытный, выборы проводит не первый раз. Прав в том, что братские отношения народов двух стран не подвержены конъюнктурным сиюминутным интересам, включая электоральные. <...> Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим", — сказала, в свою очередь, Захарова.

Она также подчеркнула, что отношения Москвы и Минска базируются на "прочном фундаменте исторической близости и современного прагматического взаимодействия".
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На прошлой неделе стало известно о задержании 32 россиян ("боевиков ЧВК", по версии белорусской стороны) в санатории под Минском и еще одного — на юге страны. Против них возбудили уголовное дело по статье о подготовке терактов, наказание по которой предполагает до 20 лет лишения свободы. Кроме того, задержанных подозревают в намерении устроить в республике массовые беспорядки.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не имеет информации о каких-либо противоправных действиях этих граждан, а безосновательное задержание "не совсем укладывается в параметры союзнических отношений". Песков сообщил, что у этих людей были билеты в Стамбул, они работают в частном охранном предприятии и находились в Белоруссии транзитом.
Позже Владимир Путин обсудил действия Минска с членами Совета безопасности. Участники совещания выразили надежду на то, что задержанных отпустят в ближайшее время. В российском МИД также заявляли, что позиция белорусских коллег вызывает недоумение.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были там транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. Российский президент Владимир Путин и члены Совбеза, как уточнял Песков, рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян и их освобождение.
В МИД России сообщали, что группа задержанных в Белоруссии граждан следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимые документы, включая авиабилеты, а логистику обеспечивала белорусская компания. В Москве заявили, что в распоряжении властей Белоруссии есть все необходимые документы для установления истины. При этом МИД подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций. Во внешнеполитическом ведомстве также потребовали незамедлительно обеспечить доступ консульских сотрудников к задержанным в Белоруссии российским гражданам.
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Следственный комитет БелоруссииАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваСтамбулЗадержание россиян под МинскомМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)БелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Боевиков из России посадить в тюрьму ибо они хотели остановить интеграцию Белоруссии в НАТО и ЕС
4 августа, 16:58
Владислав Сусков
8831120752
Захарова написала в Фейсбуке, что не даст в обиду вагнеровцев. Все понимают, что это не официальная позиция МИДа, а просто обычная запись в социальной сети? А вот Лукашенко обвинил российские власти во вранье вполне официально.
4 августа, 16:43
nnn uuu
859111545
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