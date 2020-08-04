В МИД заявили, что не дадут в обиду задержанных в Белоруссии россиян

"Александр Григорьевич — политик многоопытный, выборы проводит не первый раз. Прав в том, что братские отношения народов двух стран не подвержены конъюнктурным сиюминутным интересам, включая электоральные. <...> Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим", — сказала, в свою очередь, Захарова.