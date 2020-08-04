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В Кирове полицейские закрыли подростка в багажнике
Уголовное дело возбуждено в Кирове по факту превышения должностных полномочий сотрудниками полиции, посадившими подростка в багажник автомобиля, сообщает... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T17:21
киров
следственный комитет россии (ск рф)
кировская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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киров, следственный комитет россии (ск рф), кировская область, происшествия

В Кирове полицейские закрыли подростка в багажнике

16:22 04.08.2020 (обновлено: 17:21 04.08.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов в полицейской машине в центре Москвы
Сотрудник правоохранительных органов в полицейской машине в центре Москвы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 авг — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Кирове по факту превышения должностных полномочий сотрудниками полиции, посадившими подростка в багажник автомобиля, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.
По версии следствия, 21 июня около одного из домов на улице Ленинградская в городе Кирове сотрудники полиции, выходя за пределы своих должностных полномочий, поместили 15-летнего подростка в багажный отсек автомашины, после чего доставили его в отдел полиции.
"По факту превышения должностных полномочий сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ. В настоящее время следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.
Как сообщили РИА Новости в УМВД России по Кировской области, проводится служебная проверка. "При установлении сотрудника и его вины он будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности", - сказали в пресс-службе ведомства.
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