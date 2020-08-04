В Кирове полицейские закрыли подростка в багажнике

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 авг — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Кирове по факту превышения должностных полномочий сотрудниками полиции, посадившими подростка в багажник автомобиля, сообщает следственное управление Уголовное дело возбуждено в Кирове по факту превышения должностных полномочий сотрудниками полиции, посадившими подростка в багажник автомобиля, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области

По версии следствия, 21 июня около одного из домов на улице Ленинградская в городе Кирове сотрудники полиции, выходя за пределы своих должностных полномочий, поместили 15-летнего подростка в багажный отсек автомашины, после чего доставили его в отдел полиции.

"По факту превышения должностных полномочий сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ. В настоящее время следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.