https://ria.ru/20200804/1575358658.html
В Кирове полицейские закрыли подростка в багажнике
Уголовное дело возбуждено в Кирове по факту превышения должностных полномочий сотрудниками полиции, посадившими подростка в багажник автомобиля, сообщает... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T16:22
2020-08-04T17:21
киров
следственный комитет россии (ск рф)
кировская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569077683_0:132:2560:1572_1400x0_80_0_0_88f4c7292a827a092d070723a2409443.jpg
https://ria.ru/20200726/1574935379.html
киров
кировская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569077683_0:132:2560:1572_1400x0_80_0_0_88f4c7292a827a092d070723a2409443.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569077683_145:0:2417:1704_1400x0_80_0_0_5552e11e921274653fb63dfb68998ab4.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569077683_429:0:2133:1704_1400x0_80_0_0_96f61fa2a467bf63170c9a75f182f7bc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киров, следственный комитет россии (ск рф), кировская область, происшествия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 авг — РИА Новости.
Уголовное дело возбуждено в Кирове по факту превышения должностных полномочий сотрудниками полиции, посадившими подростка в багажник автомобиля, сообщает следственное управление СК
РФ по Кировской области
.
По версии следствия, 21 июня около одного из домов на улице Ленинградская в городе Кирове сотрудники полиции, выходя за пределы своих должностных полномочий, поместили 15-летнего подростка в багажный отсек автомашины, после чего доставили его в отдел полиции.
"По факту превышения должностных полномочий сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ. В настоящее время следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.
Как сообщили РИА Новости в УМВД России по Кировской области, проводится служебная проверка. "При установлении сотрудника и его вины он будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности", - сказали в пресс-службе ведомства.