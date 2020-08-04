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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200804/1575358623.html
Эксперты ВОЗ получили от ученых из Уханя новые данные по COVID-19
Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в КНР провела консультации с учеными в Ухане, где произошла вспышка коронавируса в декабре прошлого РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T16:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
китай
ухань
в мире
воз
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коронавирус covid-19, китай, ухань, в мире, воз

Эксперты ВОЗ получили от ученых из Уханя новые данные по COVID-19

16:22 04.08.2020 (обновлено: 16:47 04.08.2020)
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© AP Photo / Xinhua/Xiao YijiuМедсестры работают в отделении интенсивной терапии, специализирующемся на пациентах, инфицированных коронавирусом в Ухане
Медсестры работают в отделении интенсивной терапии, специализирующемся на пациентах, инфицированных коронавирусом в Ухане
© AP Photo / Xinhua/Xiao Yijiu
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в КНР провела консультации с учеными в Ухане, где произошла вспышка коронавируса в декабре прошлого года, и обсудила широкий спектр тем в целях определения источника происхождения COVID-19, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя ВОЗ Кристиана Линдмайера.
Эксперты в ходе консультаций обсудили также новые результаты ветеринарных исследований. Основной версией ВОЗ о происхождении COVID-19 было предположение, что источником коронавируса были летучие мыши. От них через другое животное коронавирус передался человеку.
"Группа провела обширные обсуждения с китайскими коллегами и получила обновленные данные об эпидемиологических исследованиях, биологическом и генетическом анализах, а также о ветеринарном расследовании", - заявил Линдмайер, добавив, что дискуссии с вирусологами и учеными из Уханя проходили в том числе и в формате видео.
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Задачей миссии ВОЗ, состоявшей из специалистов по ветеринарии и эпидемиологии, было создание основы для более масштабной группы международных экспертов, которые продолжат определять источник распространения коронавируса и способ его передачи от животного человеку.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 17,9 миллиона случаев заражения, свыше 686 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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