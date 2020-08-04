Эксперты ВОЗ получили от ученых из Уханя новые данные по COVID-19

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения ( Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения ( ВОЗ ) в КНР провела консультации с учеными в Ухане , где произошла вспышка коронавируса в декабре прошлого года, и обсудила широкий спектр тем в целях определения источника происхождения COVID-19, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя ВОЗ Кристиана Линдмайера.

Эксперты в ходе консультаций обсудили также новые результаты ветеринарных исследований. Основной версией ВОЗ о происхождении COVID-19 было предположение, что источником коронавируса были летучие мыши. От них через другое животное коронавирус передался человеку.

"Группа провела обширные обсуждения с китайскими коллегами и получила обновленные данные об эпидемиологических исследованиях, биологическом и генетическом анализах, а также о ветеринарном расследовании", - заявил Линдмайер, добавив, что дискуссии с вирусологами и учеными из Уханя проходили в том числе и в формате видео.

Задачей миссии ВОЗ, состоявшей из специалистов по ветеринарии и эпидемиологии, было создание основы для более масштабной группы международных экспертов, которые продолжат определять источник распространения коронавируса и способ его передачи от животного человеку.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 17,9 миллиона случаев заражения, свыше 686 тысяч человек скончались.