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Власти Москвы опровергли утечку данных об избирателях
Попавшая в даркнет электронная база избирателей недействительна, заявил РИА Новости глава Общественного штаба по контролю за голосованием в Москве Илья Массух. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T16:22
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
group-ib, общество

Власти Москвы опровергли утечку данных об избирателях

16:22 04.08.2020
77
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВ информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Попавшая в даркнет электронная база избирателей недействительна, заявил РИА Новости глава Общественного штаба по контролю за голосованием в Москве Илья Массух.
По его словам, люди, чьи номера паспортов оказались в базе, не участвовали в голосовании.
"Я бы сказал, что их и в природе нет. Во всяком случае, несколько примеров, которые к нам попали, они такими оказались", — отметил Массух.
Он сообщил, что утечка произошла в процессе передачи данных о голосовавших в УИКи во время сверки списков для исключения двойного голосования. База представляет собой не персональные данные, а номера паспортов.
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"Недействительные паспорта удаляются очень легко, потому что проверка в МВД проводится по номеру паспорта. Есть сервис проверки номера паспорта в МВД. Самое главное, что нет связи с персональными данными", — сказал Массух.
По его словам, публикация данных не угрожает избирателям.
В пресс-службе столичного департамента информационных технологий подтвердили РИА Новости, что база данных из даркнета не имеет отношения к списку избирателей, зарегистрированных на дистанционное электронное голосование.
В ведомстве уточнили, что информационные системы правительства Москвы защищены в соответствии с действующими нормативами. С начала 2020 года утечек данных из информационных систем Правительства Москвы не происходило.
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В свою очередь, глава группы исследования киберпреступности в Group-IB Дмитрий Шестаков в разговоре с агентством заявил, что база данных не нова, ее можно найти в свободном доступе в сети, а продавец пытается обмануть не знающих об этом потенциальных покупателей.
"Говоря об объявлениях о продаже этой базы, стоит сказать, что сценарий, при котором злоумышленники начнут покупать данные, уже находящиеся в открытом доступе около месяца, выглядит невероятным", — сказал он.
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