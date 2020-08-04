Власти Москвы опровергли утечку данных об избирателях

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Попавшая в даркнет электронная база избирателей недействительна, заявил РИА Новости глава Общественного штаба по контролю за голосованием в Москве Попавшая в даркнет электронная база избирателей недействительна, заявил РИА Новости глава Общественного штаба по контролю за голосованием в Москве Илья Массух

По его словам, люди, чьи номера паспортов оказались в базе, не участвовали в голосовании.

"Я бы сказал, что их и в природе нет. Во всяком случае, несколько примеров, которые к нам попали, они такими оказались", — отметил Массух.

Он сообщил, что утечка произошла в процессе передачи данных о голосовавших в УИКи во время сверки списков для исключения двойного голосования. База представляет собой не персональные данные, а номера паспортов.

"Недействительные паспорта удаляются очень легко, потому что проверка в МВД проводится по номеру паспорта. Есть сервис проверки номера паспорта в МВД. Самое главное, что нет связи с персональными данными", — сказал Массух.

По его словам, публикация данных не угрожает избирателям.

В пресс-службе столичного департамента информационных технологий подтвердили РИА Новости, что база данных из даркнета не имеет отношения к списку избирателей, зарегистрированных на дистанционное электронное голосование.

В ведомстве уточнили, что информационные системы правительства Москвы защищены в соответствии с действующими нормативами. С начала 2020 года утечек данных из информационных систем Правительства Москвы не происходило.

В свою очередь, глава группы исследования киберпреступности в Group-IB Дмитрий Шестаков в разговоре с агентством заявил, что база данных не нова, ее можно найти в свободном доступе в сети, а продавец пытается обмануть не знающих об этом потенциальных покупателей.