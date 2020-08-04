Камера засняла момент спасения семилетней девочкой ребенка в Крыму

"Такой поступок без сомнений заслуживает уважения и поощрения", - сказал Шахов журналистам.

По его словам, инцидент произошел в одном из частных отелей пригорода Судака.

"Уже устанавливают все обстоятельства, контакты родителей ребенка, готовятся необходимые документы. Не каждый взрослый решится на такой шаг, ребенка, безусловно, необходимо представить к награде" - отметил министр.