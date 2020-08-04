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Камера засняла момент спасения семилетней девочкой ребенка в Крыму
Семилетняя девочка во время отдыха в Крыму спасла пятилетнего мальчика, который катался на самокате и упал в бассейн, сообщил министр чрезвычайных ситуаций... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T17:02
сергей шахов
тула
когалым
республика крым
общество
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тула
когалым
республика крым
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Семилетняя девочка спасла тонувшего в бассейне мальчика в Крыму. Кадры случившегося
Семилетняя девочка спасла тонувшего в бассейне мальчика в Крыму. Кадры случившегося
2020-08-04T17:02
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РИА Новости
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сергей шахов, тула, когалым, республика крым, общество

Камера засняла момент спасения семилетней девочкой ребенка в Крыму

17:02 04.08.2020
1739
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Семилетняя девочка во время отдыха в Крыму спасла пятилетнего мальчика, который катался на самокате и упал в бассейн, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
"Такой поступок без сомнений заслуживает уважения и поощрения", - сказал Шахов журналистам.
По его словам, инцидент произошел в одном из частных отелей пригорода Судака.
Шахов подчеркнул, что пятилетний мальчик Арсений из Когалыма (ХМАО) катался на самокате и упал в бассейн. В ту же секунду семилетняя Дарья из Тулы, не раздумывая, в платье бросилась в бассейн и спасла жизнь не умеющему плавать мальчику - она подтолкнула его к бортику бассейна, где ребенка достали подоспевшие взрослые.
"Уже устанавливают все обстоятельства, контакты родителей ребенка, готовятся необходимые документы. Не каждый взрослый решится на такой шаг, ребенка, безусловно, необходимо представить к награде" - отметил министр.
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