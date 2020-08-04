https://ria.ru/20200804/1575358265.html
Камера засняла момент спасения семилетней девочкой ребенка в Крыму
Семилетняя девочка во время отдыха в Крыму спасла пятилетнего мальчика, который катался на самокате и упал в бассейн, сообщил министр чрезвычайных ситуаций... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T17:02
2020-08-04T17:02
сергей шахов
тула
когалым
республика крым
общество
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https://ria.ru/20200729/1575122628.html
3
тула
когалым
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Семилетняя девочка спасла тонувшего в бассейне мальчика в Крыму. Кадры случившегося
Семилетняя девочка спасла тонувшего в бассейне мальчика в Крыму. Кадры случившегося
2020-08-04T17:02
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шахов, тула, когалым, республика крым, общество