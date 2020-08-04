Лукашенко хочет нормализовать отношения с Россией, считает эксперт

МИНСК, 4 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту обозначил свое желание перевести отношения республики с Россией в "привычное русло", несмотря на "определенное критическое отношение" к Москве в настоящее время, заявил РИА Новости во вторник эксперт белорусского республиканского общественного объединения "Беларусь Русь" Петр Петровский.

Лукашенко в ходе ежегодного послания парламенту и народу заявил, что Россия останется союзником Белоруссии, хотя братские отношения сменились партнерскими. Он также отметил, что страна не дружит с кем-то против кого-то, а развивает многовекторную внешнюю политику.

"Если говорить прямо, сейчас, к сожалению, отношения Беларуси и России находятся на достаточно плохом уровне, особенно после задержания боевиков ЧВК Вагнера … В послании президент раскритиковал взгляд России на Беларусь не как на союзника, а как на партнера, поэтому можно сказать, что имеется определенное критическое отношение к Российской Федерации… При этом президент своим тоном, дипломатизмом продемонстрировал желание восстановить отношения, нормализировать, он рассчитывает, что все-таки союзные отношения войдут в привычное русло", - заявил Петровский.

В целом же, по мнению эксперта, главный посыл обращения Лукашенко к народу и парламенту заключается в том, что "независимость и суверенитет Беларуси непоколебимы, и никакие попытки извне дестабилизировать ситуацию, в том числе силовым путем, не пройдут. "Вооруженные силы Республики Беларусь, министерство внутренних дел и спецслужбы готовы предотвратить, купировать любые подобные вызовы", - заметил Петровский.

Он также считает, что Лукашенко в развитии Белоруссии на ближайшие пять лет делает ставку на "модернизацию собственными силами". "И еще один момент: имеется четкое понимание, что либеральные реформы, приватизация, шоковая терапия, финансовая диета также не пройдут. Никакие попытки приватизировать что-то кем бы то ни было, продвинуть либеральную повестку дня не будут иметь эффекта, президент от этого полностью отказывается", - добавил собеседник агентства.

Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются "боевиками" частной военной компании Вагнера. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Выборы президента в республике назначены на 9 августа.