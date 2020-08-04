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Лукашенко хочет нормализовать отношения с Россией, считает эксперт
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту обозначил свое желание перевести отношения республики с Россией в "привычное русло",... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T16:13
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко хочет нормализовать отношения с Россией, считает эксперт

16:13 04.08.2020
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© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
МИНСК, 4 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту обозначил свое желание перевести отношения республики с Россией в "привычное русло", несмотря на "определенное критическое отношение" к Москве в настоящее время, заявил РИА Новости во вторник эксперт белорусского республиканского общественного объединения "Беларусь Русь" Петр Петровский.
Лукашенко в ходе ежегодного послания парламенту и народу заявил, что Россия останется союзником Белоруссии, хотя братские отношения сменились партнерскими. Он также отметил, что страна не дружит с кем-то против кого-то, а развивает многовекторную внешнюю политику.
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"Если говорить прямо, сейчас, к сожалению, отношения Беларуси и России находятся на достаточно плохом уровне, особенно после задержания боевиков ЧВК Вагнера… В послании президент раскритиковал взгляд России на Беларусь не как на союзника, а как на партнера, поэтому можно сказать, что имеется определенное критическое отношение к Российской Федерации… При этом президент своим тоном, дипломатизмом продемонстрировал желание восстановить отношения, нормализировать, он рассчитывает, что все-таки союзные отношения войдут в привычное русло", - заявил Петровский.
В целом же, по мнению эксперта, главный посыл обращения Лукашенко к народу и парламенту заключается в том, что "независимость и суверенитет Беларуси непоколебимы, и никакие попытки извне дестабилизировать ситуацию, в том числе силовым путем, не пройдут. "Вооруженные силы Республики Беларусь, министерство внутренних дел и спецслужбы готовы предотвратить, купировать любые подобные вызовы", - заметил Петровский.
Он также считает, что Лукашенко в развитии Белоруссии на ближайшие пять лет делает ставку на "модернизацию собственными силами". "И еще один момент: имеется четкое понимание, что либеральные реформы, приватизация, шоковая терапия, финансовая диета также не пройдут. Никакие попытки приватизировать что-то кем бы то ни было, продвинуть либеральную повестку дня не будут иметь эффекта, президент от этого полностью отказывается", - добавил собеседник агентства.
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
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Слуцкий назвал задержание россиян в Белоруссии безосновательным
Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются "боевиками" частной военной компании Вагнера. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Выборы президента в республике назначены на 9 августа.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. Российский президент Владимир Путин и члены Совбеза, как уточнял Песков, рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян и их освобождение.
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Александр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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