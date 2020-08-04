В ДНР обвинили украинских силовиков в минировании дорог

ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские силовики минируют дороги общественного пользования и размещают военную технику в населенных пунктах в Донбассе, заявил во вторник журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
С 27 июля в Донбассе вступили в силу согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
"Боевики продолжают размещать военную технику во временно подконтрольных населенных пунктах и окрестностях. За сутки нами отмечены восемь единиц техники из составов 35-й и 36-й бригад морской пехоты (украинских силовиков - ред.) в Калиново, Озеряновка, Лебединское и Пионерское. В районах Майорска и Водяного выявлена установка подразделениями ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) противотанковых мин, поперек дорог общего пользования", - сказал представитель ведомства.