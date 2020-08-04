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В ДНР обвинили украинских силовиков в минировании дорог
Украинские силовики минируют дороги общественного пользования и размещают военную технику в населенных пунктах в Донбассе, заявил во вторник журналистам... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T16:12
ситуация в днр и лнр
донбасс
донецкая народная республика
украина
в мире
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донбасс
донецкая народная республика
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РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_0:113:3241:1936_1400x0_80_0_0_4425bf2df52627df7089e733d1dd1582.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире

В ДНР обвинили украинских силовиков в минировании дорог

16:12 04.08.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские силовики минируют дороги общественного пользования и размещают военную технику в населенных пунктах в Донбассе, заявил во вторник журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
С 27 июля в Донбассе вступили в силу согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
"Боевики продолжают размещать военную технику во временно подконтрольных населенных пунктах и окрестностях. За сутки нами отмечены восемь единиц техники из составов 35-й и 36-й бригад морской пехоты (украинских силовиков - ред.) в Калиново, Озеряновка, Лебединское и Пионерское. В районах Майорска и Водяного выявлена установка подразделениями ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) противотанковых мин, поперек дорог общего пользования", - сказал представитель ведомства.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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