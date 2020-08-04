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В Подмосковье запустили коммунальный онлайн-сервис "Умная платежка"
В подмосковных Химках и Красногорске в пилотном режиме запустили онлайн-сервис коммунальных услуг "Умная платежка", сообщил телеканал "360". РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T16:01
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московская область (подмосковье)

В Подмосковье запустили коммунальный онлайн-сервис "Умная платежка"

16:01 04.08.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЕдиный платежный документ оплаты услуг ЖКХ
Единый платежный документ оплаты услуг ЖКХ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. В подмосковных Химках и Красногорске в пилотном режиме запустили онлайн-сервис коммунальных услуг "Умная платежка", сообщил телеканал "360".
Отмечается, что сервисом можно воспользоваться на базе личного кабинета клиента "МосОблЕИРЦ Онлайн". Таким образом, у жителей области появится возможность управлять несколькими лицевыми счетами, передавать показания с приборов учета, оплачивать коммунальные услуги без комиссии и выполнять другие действия. 
"Пока что сервис доступен в двух городских округах, но в дальнейшем „Умная платежка“ будет доступна всем жителям региона", – заверил глава областного министерства ЖКХ Антон Велиховский.
В свою очередь гендиректор "МосОблЕИРЦ" Олег Савельев отметил, что новый сервис поможет повысить уровень обслуживания и предоставит доступ к мини-офису.
"Впервые для жителей Подмосковья был создан принципиально новый сервис, комплексный по наполнению и простой в использовании", – обратил внимание он.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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