Министр культуры РФ оценила готовность музейного квартала в Туле

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Музейный квартал в центре города станет точкой притяжения жителей региона и туристов, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова в ходе рабочей поездки в Тулу. Министр провела осмотр исторического квартала и обсудила с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым готовность региона к празднованию 500-летия Тульского кремля и Большой засечной черты.

"У нас впереди большая работа по определению стратегии деятельности всех филиалов музеев, которые скоро начнут свою работу в музейном квартале. Мы очень рассчитываем, что в нынешней ситуации, когда мы сфокусированы на развитии внутреннего туризма, все больше наших соотечественников будут выбирать путешествие в такие города, как Тула, где можно посмотреть новые современные объекты. И, конечно, эти музеи должны стать точкой притяжения для местных жителей", – приводит ее слова пресс-служба администрации области.

На сегодняшний день в музейном квартале проложены все коммуникации, заканчивается заливка бетонного основания под благоустройство, идет разметка под зоны озеленения, завозится гранитная плитка, ведется изготовление малых архитектурных форм – смотровой площадки, теневого навеса, скамеек, светильников с динамической подсветкой. Основные работы завершатся к 1 сентября.

"Музейный квартал станет флагманом культурного-туристического кластера, который мы формируем в центре Тулы. Музейная площадь у здания филиала Государственного исторического музея – это важнейшая связка между уже благоустроенным пространством Казанской набережной, создаваемым музейным кварталом и преображающейся улицей Металлистов", – сообщил губернатор Тульской области.