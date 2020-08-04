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Министр культуры РФ оценила готовность музейного квартала в Туле
Музейный квартал в центре города станет точкой притяжения жителей региона и туристов, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова в ходе рабочей поездки в Тулу... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T15:58
ольга любимова
500-летие тульского кремля
алексей дюмин
тула
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ольга любимова, 500-летие тульского кремля, алексей дюмин, тула, тульская область

Министр культуры РФ оценила готовность музейного квартала в Туле

15:58 04.08.2020
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© РИА Новости / Алексей КуденкоСпасская башня Тульского кремля (на первом плане) и Крестовоздвиженская площадь
Спасская башня Тульского кремля (на первом плане) и Крестовоздвиженская площадь
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Музейный квартал в центре города станет точкой притяжения жителей региона и туристов, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова в ходе рабочей поездки в Тулу. Министр провела осмотр исторического квартала и обсудила с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым готовность региона к празднованию 500-летия Тульского кремля и Большой засечной черты.
"У нас впереди большая работа по определению стратегии деятельности всех филиалов музеев, которые скоро начнут свою работу в музейном квартале. Мы очень рассчитываем, что в нынешней ситуации, когда мы сфокусированы на развитии внутреннего туризма, все больше наших соотечественников будут выбирать путешествие в такие города, как Тула, где можно посмотреть новые современные объекты. И, конечно, эти музеи должны стать точкой притяжения для местных жителей", – приводит ее слова пресс-служба администрации области.
На сегодняшний день в музейном квартале проложены все коммуникации, заканчивается заливка бетонного основания под благоустройство, идет разметка под зоны озеленения, завозится гранитная плитка, ведется изготовление малых архитектурных форм – смотровой площадки, теневого навеса, скамеек, светильников с динамической подсветкой. Основные работы завершатся к 1 сентября.
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"Музейный квартал станет флагманом культурного-туристического кластера, который мы формируем в центре Тулы. Музейная площадь у здания филиала Государственного исторического музея – это важнейшая связка между уже благоустроенным пространством Казанской набережной, создаваемым музейным кварталом и преображающейся улицей Металлистов", – сообщил губернатор Тульской области.
Любимова также ознакомилась с ходом работ в Успенском соборе Тульского кремля, где к середине сентября будут отреставрированы белокаменное крыльцо северного и крыльцо южного входов, цоколь, деревянные и металлические двери, оконные решетки. Уже идет реставрация живописи, иконостаса, в мастерских делают списки с оригинальных икон из фондов Тульского музея изобразительных искусств.
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Ольга Любимова500-летие Тульского кремляАлексей ДюминТулаТульская область
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