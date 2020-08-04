В России может состояться саммит коренных малочисленных народов

Как отметил Крутиков в ходе онлайн-брифинга во вторник в преддверии Международного дня коренных народов мира, который отмечается 9 августа, в 2021 году к министерству перейдет председательство в Арктическом совете, и уже сейчас совместно с МИД России идет работа над соответствующей программой. По его словам, отдельный блок мероприятий в рамках предстоящего председательства должен быть посвящен именно проблематике коренных малочисленных народов.