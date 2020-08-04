Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200804/1575357415.html
В России может состояться саммит коренных малочисленных народов
Замглавы министерства по развития Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков заявил о планах провести в РФ саммит коренных малочисленных народов Севера. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T15:58
александр крутиков
дальний восток
арктика
александр козлов (глава минвостокразвития)
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574959863_0:229:3068:1955_1400x0_80_0_0_7c297b1ce30e675b07adc3c75e89ce1c.jpg
https://realty.ria.ru/20200804/1575334409.html
1
дальний восток
арктика
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574959863_0:229:3068:1955_1400x0_80_0_0_7c297b1ce30e675b07adc3c75e89ce1c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574959863_337:0:3068:2048_1400x0_80_0_0_cf59154139e054bce82641acb85e7ddf.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574959863_1020:0:3068:2048_1400x0_80_0_0_94935e7da8403a38d9975515ec64c03c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр крутиков, дальний восток, арктика, александр козлов (глава минвостокразвития), москва, общество

В России может состояться саммит коренных малочисленных народов

15:56 04.08.2020 (обновлено: 15:58 04.08.2020)
264
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНациональные села в Быстринском природном парке на Камчатке
Национальные села в Быстринском природном парке на Камчатке
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Замглавы министерства по развития Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков заявил о планах провести в РФ саммит коренных малочисленных народов Севера.
Ранее глава Минвостокразвития Александр Козлов сообщил, что в рамках стратегии развития Арктики будет создана программа по поддержке коренных малочисленных народов Севера. Как отметил Крутиков, механизм совершенствования законодательства в сфере образования для коренных малочисленных народов предусмотрен в рамках проекта этой стратегии.
Природный парк Мыс Тихий на дальневосточных гектарах
09:10
Минвосток разработает льготы для жилья на "арктическом гектаре"
Как отметил Крутиков в ходе онлайн-брифинга во вторник в преддверии Международного дня коренных народов мира, который отмечается 9 августа, в 2021 году к министерству перейдет председательство в Арктическом совете, и уже сейчас совместно с МИД России идет работа над соответствующей программой. По его словам, отдельный блок мероприятий в рамках предстоящего председательства должен быть посвящен именно проблематике коренных малочисленных народов.

"Мы планируем провести на территории РФ саммит коренных малочисленных народов Арктики и показать достижения нашей страны в этой сфере - они есть, их довольно много. Не надо скрывать или стесняться этих достижений. И обсудить, конечно, проблемы, обменяться лучшими практиками", - сказал Крутиков.

Кроме того, Минвостокразвития намерено предложить коллегам по совету новую программу приграничного сотрудничества в Арктике.
"Одним из механизмов будет механизм поддержки совместных проектов именно коренных малочисленных народов с точки зрения стимулирования их в первую очередь экономической деятельности и культурного гуманитарного сотрудничества", - подчеркнул Крутиков.
601003
Обсудить 1
Александр КрутиковДальний ВостокАрктикаАлександр Козлов (глава Минвостокразвития)МоскваОбщество
Рекомендуем
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис
Глава Мурманской области задекларировал таунхаус в Испании
Прохожие во время дождя в Москве
Москвичей предупредили о резком похолодании
Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда
Украинский экс-депутат обвинил Порошенко во внедрении иностранных агентов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко хочет нормализовать отношения с Россией, считает эксперт
Военнослужащие в Донбассе
В ДНР обвинили украинских силовиков в минировании дорог
Сотрудник полиции в аэропорту Мюнхена, Германия
В багаже пассажирки мюнхенского аэропорта нашли кости ее покойного мужа
Военнослужащие Республики Беларусь
Белорусские военные будут тренироваться сажать самолеты на трассе
Работы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске
В Минприроды спланировали сроки ликвидации последствий ЧП в Норильске
Сотрудник правоохранительных органов в полицейской машине в центре Москвы
В Кирове полицейские закрыли подростка в багажнике
Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД в Москве
В Москве задержали пьяного водителя после совершения 562 нарушений ПДД
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
В МИД заявили, что не дадут в обиду задержанных в Белоруссии россиян
Владимир Жириновский
Жириновский не исключил волнений в Белоруссии в случае победы Лукашенко
Площадь Россиу в Лиссабоне
В Лиссабоне собственникам предложили сдавать жилье городу, а не туристам
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рождения
Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов
Медсестры работают в отделении интенсивной терапии, специализирующемся на пациентах, инфицированных коронавирусом в Ухане
Эксперты ВОЗ получили от ученых из Уханя новые данные по COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:54Россия не уведомила США о переводе Уилана в колонию, заявили в посольстве
16:53Российские пранкеры разыграли губернатора Орегона
16:53Amnesty International осудила неоправданное насилие полицейских в США
16:39Сенатор объяснил нелюбовь польских властей к России
16:37В Москве задержали пьяного водителя после совершения 562 нарушений ПДД
16:35Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов
16:33МИД назвал задержание россиян в Белоруссии спектаклем
16:31РПЦ: патриарх Варфоломей не мог повлиять на решение по Святой Софии
16:31В Audi извинились за рекламу автомобиля с маленькой девочкой
16:30Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
16:29В Лиссабоне собственникам предложили сдавать жилье городу, а не туристам
16:29В МИД заявили, что не дадут в обиду задержанных в Белоруссии россиян
16:22Жириновский не исключил волнений в Белоруссии в случае победы Лукашенко
16:22В Кирове полицейские закрыли подростка в багажнике
16:22Эксперты ВОЗ получили от ученых из Уханя новые данные по COVID-19
16:13Лукашенко хочет нормализовать отношения с Россией, считает эксперт
16:12В ДНР обвинили украинских силовиков в минировании дорог
15:55Глава Мурманской области задекларировал таунхаус в Испании
15:52Москвичей предупредили о резком похолодании
15:50Украинский экс-депутат обвинил Порошенко во внедрении иностранных агентов
Лента новостейМолния