В России может состояться саммит коренных малочисленных народов

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Замглавы министерства по развития Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков заявил о планах провести в РФ саммит коренных малочисленных народов Севера.
Ранее глава Минвостокразвития Александр Козлов сообщил, что в рамках стратегии развития Арктики будет создана программа по поддержке коренных малочисленных народов Севера. Как отметил Крутиков, механизм совершенствования законодательства в сфере образования для коренных малочисленных народов предусмотрен в рамках проекта этой стратегии.
Как отметил Крутиков в ходе онлайн-брифинга во вторник в преддверии Международного дня коренных народов мира, который отмечается 9 августа, в 2021 году к министерству перейдет председательство в Арктическом совете, и уже сейчас совместно с МИД России идет работа над соответствующей программой. По его словам, отдельный блок мероприятий в рамках предстоящего председательства должен быть посвящен именно проблематике коренных малочисленных народов.
"Мы планируем провести на территории РФ саммит коренных малочисленных народов Арктики и показать достижения нашей страны в этой сфере - они есть, их довольно много. Не надо скрывать или стесняться этих достижений. И обсудить, конечно, проблемы, обменяться лучшими практиками", - сказал Крутиков.
Кроме того, Минвостокразвития намерено предложить коллегам по совету новую программу приграничного сотрудничества в Арктике.
"Одним из механизмов будет механизм поддержки совместных проектов именно коренных малочисленных народов с точки зрения стимулирования их в первую очередь экономической деятельности и культурного гуманитарного сотрудничества", - подчеркнул Крутиков.