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Глава Мурманской области задекларировал таунхаус в Испании
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис внес в декларацию о доходах за 2019 год дом в Испании, говорится в декларации о доходах, опубликованной на сайте... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T15:55
андрей чибис
павел крашенинников
госдума рф
снг
мурманская область
испания
экономика
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мурманская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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андрей чибис, павел крашенинников, госдума рф, снг, мурманская область, испания, экономика

Глава Мурманской области задекларировал таунхаус в Испании

15:55 04.08.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис
© РИА Новости / Павел Львов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис внес в декларацию о доходах за 2019 год дом в Испании, говорится в декларации о доходах, опубликованной на сайте областного правительства.
Кроме жилого дома (таунхауса) площадью 176 квадратных метров, находящегося в Испании, у главы Мурманской области есть две квартиры в России площадью 133 и 76 "квадратов", а также машиноместо.
В 2019 году у Чибиса в собственности появился участок земли, дачный дом, беседка и гараж. После продажи легкового автомобиля Porsche мурманский губернатор владеет автомобилем Toyota, у него есть и Mercedes-Benz, а также снегоход и снегоболотоход.
Задекларированный доход Чибиса в 2019 году составил около 7 миллионов рублей, в то время как в 2018 году 16,3 миллиона рублей. Доходы супруги губернатора составили в 2019 году 9,7 миллиона рублей (в 2018 году она заработала 1,6 миллиона).
В марте глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявлял, что считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом. Он объяснял, что у многих его коллег есть доставшаяся по наследству недвижимость в странах СНГ, но она отражена в обязательных для чиновников декларациях.
Владимир Путин и Дмитрий Песков
29 июля, 03:02
Песков: декларации о доходах Путина опубликуют своевременно
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Андрей ЧибисПавел КрашенинниковГосдума РФСНГМурманская областьИспанияЭкономика
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