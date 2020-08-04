Глава Мурманской области задекларировал таунхаус в Испании

В 2019 году у Чибиса в собственности появился участок земли, дачный дом, беседка и гараж. После продажи легкового автомобиля Porsche мурманский губернатор владеет автомобилем Toyota, у него есть и Mercedes-Benz, а также снегоход и снегоболотоход.

Задекларированный доход Чибиса в 2019 году составил около 7 миллионов рублей, в то время как в 2018 году 16,3 миллиона рублей. Доходы супруги губернатора составили в 2019 году 9,7 миллиона рублей (в 2018 году она заработала 1,6 миллиона).