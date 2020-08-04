Глава Мурманской области задекларировал таунхаус в Испании

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис внес в декларацию о доходах за 2019 год дом в Испании, говорится в декларации о доходах, опубликованной на сайте областного правительства.
Кроме жилого дома (таунхауса) площадью 176 квадратных метров, находящегося в Испании, у главы Мурманской области есть две квартиры в России площадью 133 и 76 "квадратов", а также машиноместо.
В 2019 году у Чибиса в собственности появился участок земли, дачный дом, беседка и гараж. После продажи легкового автомобиля Porsche мурманский губернатор владеет автомобилем Toyota, у него есть и Mercedes-Benz, а также снегоход и снегоболотоход.
Задекларированный доход Чибиса в 2019 году составил около 7 миллионов рублей, в то время как в 2018 году 16,3 миллиона рублей. Доходы супруги губернатора составили в 2019 году 9,7 миллиона рублей (в 2018 году она заработала 1,6 миллиона).
В марте глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявлял, что считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом. Он объяснял, что у многих его коллег есть доставшаяся по наследству недвижимость в странах СНГ, но она отражена в обязательных для чиновников декларациях.