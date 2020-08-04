Москвичей предупредили о резком похолодании

Она отметила, что, согласно прогностическим моделям, хорошая для августа погода надолго не задержится, поэтому модели показывают значимое понижение температуры уже на следующей неделе.

"В начале следующей недели дневная температура будет на уровне 20 градусов. А вот с середины недели, с 13-14 числа, дневная температура будет на уровне 15 градусов. Погода будет облачная, ночи станут за счет облачности не очень прохладными, порядка 13-15 градусов, но и солнечного прогрева днем не будет", - рассказала Позднякова.