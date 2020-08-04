Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200804/1575357198.html
Москвичей предупредили о резком похолодании
Существенное похолодание до плюс 15 с осенними дождями прогнозируются к середине следующей недели в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист столичного... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T16:14
погода
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574700799_0:0:3069:1727_1400x0_80_0_0_de272e9f03fc6e9731d8cf3beaeb23b6.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200730/1575145346.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574700799_0:0:3069:1727_1400x0_80_0_0_de272e9f03fc6e9731d8cf3beaeb23b6.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574700799_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_280925d38052c01693d24daaca791a1e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574700799_152:0:2199:2047_1400x0_80_0_0_0a30dd7e2ed95f519fbce26008df6aae.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, москва, общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

15:52 04.08.2020 (обновлено: 16:14 04.08.2020)
0
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрохожие во время дождя в Москве
Прохожие во время дождя в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Прохожие во время дождя в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Существенное похолодание до плюс 15 с осенними дождями прогнозируются к середине следующей недели в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Она отметила, что, согласно прогностическим моделям, хорошая для августа погода надолго не задержится, поэтому модели показывают значимое понижение температуры уже на следующей неделе.
Гроза в Москве
30 июля, 09:50
Грозы не отступят. Вильфанд объявил об ухудшении погоды в ряде регионов
"В начале следующей недели дневная температура будет на уровне 20 градусов. А вот с середины недели, с 13-14 числа, дневная температура будет на уровне 15 градусов. Погода будет облачная, ночи станут за счет облачности не очень прохладными, порядка 13-15 градусов, но и солнечного прогрева днем не будет", - рассказала Позднякова.
Она отметила, что ожидаются "противные осенние дожди". Позднякова утонила, что пока сложно оценить, как долго задержится в столице такая не очень комфортная погода.
000000
Обсудить 0
ПогодаМоскваОбщество
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала