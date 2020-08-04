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Москвичей предупредили о резком похолодании
Существенное похолодание до плюс 15 с осенними дождями прогнозируются к середине следующей недели в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист столичного... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T15:52
2020-08-04T16:14
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, общество
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости.
Существенное похолодание до плюс 15 с осенними дождями прогнозируются к середине следующей недели в Москве
, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова
.
Она отметила, что, согласно прогностическим моделям, хорошая для августа погода надолго не задержится, поэтому модели показывают значимое понижение температуры уже на следующей неделе.
"В начале следующей недели дневная температура будет на уровне 20 градусов. А вот с середины недели, с 13-14 числа, дневная температура будет на уровне 15 градусов. Погода будет облачная, ночи станут за счет облачности не очень прохладными, порядка 13-15 градусов, но и солнечного прогрева днем не будет", - рассказала Позднякова.
Она отметила, что ожидаются "противные осенние дожди". Позднякова утонила, что пока сложно оценить, как долго задержится в столице такая не очень комфортная погода.