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В Минприроды спланировали сроки ликвидации последствий ЧП в Норильске
"Норникель" представил в Общественной палате РФ разработанный комиссией при Минприроды черновик плана ликвидации ЧП с разливом топлива в Норильске, работы... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T15:46
разлив дизельного топлива в норильске
новости - экология
норильский никель
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
норильск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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разлив дизельного топлива в норильске, новости - экология, норильский никель, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), норильск

В Минприроды спланировали сроки ликвидации последствий ЧП в Норильске

15:46 04.08.2020
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© РИА Новости / МЧС РФРаботы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске
Работы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске
© РИА Новости / МЧС РФ
Работы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. "Норникель" представил в Общественной палате РФ разработанный комиссией при Минприроды черновик плана ликвидации ЧП с разливом топлива в Норильске, работы предполагается вести до 2025 года, сообщила РИА Новости глава комиссии по экологии и окружающей среде ОП РФ Елена Шаройкина.
"Черновик плана мероприятий по ликвидации последствий ЧП в Норильске предоставил, по нашей просьбе, "Норильский никель". Разрабатывала документ межведомственная комиссия при Минприроды. Это черновик, мы обсуждали его на заседании Общественной палаты, было много замечаний к плану. Их список будет подготовлен, опубликован и направлен в Минприроды к 1 сентября", - сказала Шаройкина.
План (документ имеется в распоряжении агентства) предусматривает проведение работ до 2025 года.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.
Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей (примерно 2,1 миллиарда долларов). "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеНовости - ЭкологияНорильский никельФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Норильск
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