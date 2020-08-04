В Минприроды спланировали сроки ликвидации последствий ЧП в Норильске

"Черновик плана мероприятий по ликвидации последствий ЧП в Норильске предоставил, по нашей просьбе, "Норильский никель". Разрабатывала документ межведомственная комиссия при Минприроды. Это черновик, мы обсуждали его на заседании Общественной палаты, было много замечаний к плану. Их список будет подготовлен, опубликован и направлен в Минприроды к 1 сентября", - сказала Шаройкина.