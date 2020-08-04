В Ростуризме оценили убытки от отсутствия иностранных туристов

Она отметила, что по итогам прошлого года туризм принес стране 10,9 миллиарда долларов, что сопоставимо с доходами от экспорта вооружений, ряда цветных металлов, леса.

Она указала на то, что российские регионы смогут заметно выправить ситуацию благодаря введению электронной визы для туристов из 53 стран с 1 января 2021 года.