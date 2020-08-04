В Ростуризме оценили убытки от отсутствия иностранных туристов

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала об убытках России из-за закрытия границ и отсутствия потока иностранных туристов на фоне пандемии.
Она отметила, что по итогам прошлого года туризм принес стране 10,9 миллиарда долларов, что сопоставимо с доходами от экспорта вооружений, ряда цветных металлов, леса.
"По нашим оценкам, потери составили около 500 миллиардов рублей", — заявила Догузова в комментарии "Аргументам и фактам".
Она указала на то, что российские регионы смогут заметно выправить ситуацию благодаря введению электронной визы для туристов из 53 стран с 1 января 2021 года.
Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли только рейсы, которыми россиян вывозят из-за границы (а иностранцев — из России), а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие.