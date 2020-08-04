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В Ростуризме оценили убытки от отсутствия иностранных туристов
Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала об убытках России из-за закрытия границ и отсутствия потока иностранных туристов на фоне пандемии. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T16:30
туризм
зарина догузова
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
экономика
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм), экономика

В Ростуризме оценили убытки от отсутствия иностранных туристов

15:42 04.08.2020 (обновлено: 16:30 04.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрохожие на Красной площади в Москве
Прохожие на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала об убытках России из-за закрытия границ и отсутствия потока иностранных туристов на фоне пандемии.
Она отметила, что по итогам прошлого года туризм принес стране 10,9 миллиарда долларов, что сопоставимо с доходами от экспорта вооружений, ряда цветных металлов, леса.
"По нашим оценкам, потери составили около 500 миллиардов рублей", — заявила Догузова в комментарии "Аргументам и фактам".
Она указала на то, что российские регионы смогут заметно выправить ситуацию благодаря введению электронной визы для туристов из 53 стран с 1 января 2021 года.
Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли только рейсы, которыми россиян вывозят из-за границы (а иностранцев — из России), а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие.
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ТуризмЗарина ДогузоваФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Экономика
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