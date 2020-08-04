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В Минздраве оценили опасность новых штаммов гриппа
Вакцины смогут защитить от новых штаммов гриппа, их производят в соответствии с рекомендациями ВОЗ, сообщили в пресс-службе Минздрава. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T16:46
михаил мурашко
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил мурашко, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

В Минздраве оценили опасность новых штаммов гриппа

15:42 04.08.2020 (обновлено: 16:46 04.08.2020)
886
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Вакцины смогут защитить от новых штаммов гриппа, их производят в соответствии с рекомендациями ВОЗ, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Ожидается, что в России в предстоящем эпидемиологическом сезоне будут циркулировать вирусы гриппа А и В четырех штаммов, раньше их на территории страны не было.
На минувшей неделе на совещании у президента глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в этом году в Россию придут новые вирусы гриппа, от которых ранее население не прививали.
В свою очередь, министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что вакцину начнут поставлять в регионы 10 августа.
Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что вакцинация должна охватить не менее 60 процентов населения. Как отметил Владимир Путин, она должна оставаться добровольной, но всем уровням власти необходимо проводить разъяснительную работу.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
29 июля, 14:18
Голикова назвала дату поставки вакцины против гриппа в российские регионы
902004
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Михаил МурашкоЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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