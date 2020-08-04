https://ria.ru/20200804/1575356789.html
В Минздраве оценили опасность новых штаммов гриппа
Вакцины смогут защитить от новых штаммов гриппа, их производят в соответствии с рекомендациями ВОЗ, сообщили в пресс-службе Минздрава. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T15:42
2020-08-04T16:46
михаил мурашко
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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https://ria.ru/20200729/1575107084.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/154989/43/1549894333_0:0:3079:1732_1400x0_80_0_0_ea41260407dccbc6df1a87731ce6b60a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мурашко, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество