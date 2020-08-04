Белорусские военные будут тренироваться сажать самолеты на трассе

Минобороны Белоруссии объявило о военных сборах на границе с Россией

Минобороны Белоруссии объявило о военных сборах на границе с Россией

В пресс-службе напомнили, что впервые посадку на аэродромный участок дороги выполнит курсант четвертого курса авиационного факультета Военной академии на учебно-тренировочном самолете Л-39.

Посадку самолетов на дорогу в Беларуси начали отрабатывать в 2007 году. В 2016 году белорусские военные летчики первыми на постсоветском пространстве ночью посадили на аэродромный участок дороги штурмовик Су-25.