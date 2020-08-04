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Белорусские военные будут тренироваться сажать самолеты на трассе
Первый этап учения с военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны пройдет в Белоруссии с 4 по 7 августа, в его рамках планируется посадка... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T15:48
польша
минск
белоруссия
безопасность
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
60
польша, минск, белоруссия, безопасность, в мире

Белорусские военные будут тренироваться сажать самолеты на трассе

15:39 04.08.2020 (обновлено: 15:48 04.08.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Республики Беларусь
Военнослужащие Республики Беларусь
© РИА Новости / Максим Блинов
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МИНСК, 4 авг – РИА Новости. Первый этап учения с военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны пройдет в Белоруссии с 4 по 7 августа, в его рамках планируется посадка самолетов на трассу М1 МинскБрест, сообщила во вторник минобороны республики.
Ранее ряд Telegram-каналов распространили сообщения об активизации военных и размещении их палаток на международной трассе М1, которая проходит из Польши в Россию через Белоруссию.
"С 4 по 7 августа проводится первый этап оперативно-тактического учения с ВВС и войсками ПВО. Будет отработана посадка самолетов МиГ-29, Су-25, Як-130, Л-39 на заранее подготовленный аэродромный участок дороги автомобильной трассы М1 Минск - Брест. После посадки самолеты вылетят на полигон "Ружаны" и нанесут авиационный удар по наземным целям", - отмечается в сообщении.
Ведомство отмечает, что район полетов от средств воздушного нападения прикроют истребители Су-30СМ - из зон дежурства в воздухе - и ЗРК "Тор-М2" - с позиций в районе участка дороги.
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11:04
Минобороны Белоруссии объявило о военных сборах на границе с Россией
Согласно сообщению, вертолеты Ми-24 и Ми-8МТВ-5 выполнят задачи по прикрытию аэродромного участка дороги от действий незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп.
В пресс-службе напомнили, что впервые посадку на аэродромный участок дороги выполнит курсант четвертого курса авиационного факультета Военной академии на учебно-тренировочном самолете Л-39.
Посадку самолетов на дорогу в Беларуси начали отрабатывать в 2007 году. В 2016 году белорусские военные летчики первыми на постсоветском пространстве ночью посадили на аэродромный участок дороги штурмовик Су-25.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
24 июля, 14:22
Лукашенко допустил привлечение военных к наведению порядка в Белоруссии
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ПольшаМинскБелоруссияБезопасностьВ мире
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