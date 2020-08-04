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Самарский губернатор дал старт работе музея Куйбышевской железной дороги
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал старт работе музея истории Куйбышевской железной дороги после реконструкции, сообщает во вторник пресс-служба... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T15:31
россия
дмитрий азаров
самарская область
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россия, дмитрий азаров, самарская область, общество

Самарский губернатор дал старт работе музея Куйбышевской железной дороги

15:31 04.08.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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САМАРА, 4 авг - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал старт работе музея истории Куйбышевской железной дороги после реконструкции, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.
"Реконструкция музея истории Куйбышевской железной дороги завершена… Старт работе обновленного музея дали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и начальник Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО "РЖД" Рашид Сайбаталов", - говорится в сообщении.
Музей истории Куйбышевской железной дороги был основан в 1973 году и в настоящее время располагается на железнодорожном вокзале Самары. Основной фонд музея составляет более 3 тысяч единиц, вспомогательный – более 2 тысяч. Представленные материалы знакомят посетителей с процессом строительства и развития железной дороги, локомотивным и вагонным хозяйствами, а также с участием тружеников магистрали в Великой Отечественной войне.
По информации пресс-службы, после реконструкции, которая началась весной прошлого года, экспонаты дополнены QR-кодами, в которых содержится краткая текстовая информация. По мнению работников музея, дополненная реальность, интерактивные системы и панели смогут привлечь большее количество посетителей.
"Музей – это важная составляющая сегодняшнего дня. Мы обращаемся к истории Куйбышевской железной дороги, а значит и к истории Самарской области. Во многом лидерские позиции региона в Поволжье в свое время были предопределены прохождением здесь железной дороги. И эти лидерские позиции наш регион сохраняет до сих пор", – цитирует Азарова пресс-служба.
Глава региона поблагодарил железнодорожников за бережное отношение "к истории Самарского края, железной дороги, к труду тысяч и тысяч людей, которые отдали свою жизнь служению людям, служению железной дороге". Сайбаталов, в свою очередь, выразил уверенность в том, что музей станет местом притяжения не только сотрудников и их семей, но и "всех людей, любящих железную дорогу".
Отмечается, что Азаров также поручил министру культуры региона Борису Илларионову внести музей истории Куйбышевской железной дороги на геоинформационную карту достопримечательностей Самары, чтобы привлечь к нему внимание как можно большего числа туристов.
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РоссияДмитрий АзаровСамарская областьОбщество
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