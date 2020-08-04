Самарский губернатор дал старт работе музея Куйбышевской железной дороги

По информации пресс-службы, после реконструкции, которая началась весной прошлого года, экспонаты дополнены QR-кодами, в которых содержится краткая текстовая информация. По мнению работников музея, дополненная реальность, интерактивные системы и панели смогут привлечь большее количество посетителей.

Глава региона поблагодарил железнодорожников за бережное отношение "к истории Самарского края, железной дороги, к труду тысяч и тысяч людей, которые отдали свою жизнь служению людям, служению железной дороге". Сайбаталов, в свою очередь, выразил уверенность в том, что музей станет местом притяжения не только сотрудников и их семей, но и "всех людей, любящих железную дорогу".