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Два человека погибли при жесткой посадке мотодельтаплана в Подмосковье
Число погибших при падении мотодельтаплана в Московской области увеличилось до двух человек, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T15:39
московская область (подмосковье)
происшествия
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московская область (подмосковье)
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Мотодельтаплан разбился в Можайском районе, есть погибшие. Кадры МЧС
Два человека погибли при жесткой посадке мотодельтаплана в Подмосковье.
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видео, московская область (подмосковье), происшествия
Два человека погибли при жесткой посадке мотодельтаплана в Подмосковье
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Число погибших при падении мотодельтаплана в Московской области увеличилось до двух человек, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
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Два человека погибли при жесткой посадке мотодельтаплана в Подмосковье

15:27 04.08.2020 (обновлено: 15:39 04.08.2020)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Число погибших при падении мотодельтаплана в Московской области увеличилось до двух человек, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще один пострадал при жесткой посадке мотодельтаплана в Можайском районе Московской области в районе 97-го километра федеральном трассы М-1.
"По уточненным данным, при падении мотодельтаплана погибли два человека", - сказал собеседник агентства.
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Московская область (Подмосковье)Происшествия
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