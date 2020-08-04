https://ria.ru/20200804/1575356036.html
Два человека погибли при жесткой посадке мотодельтаплана в Подмосковье
Число погибших при падении мотодельтаплана в Московской области увеличилось до двух человек, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T15:27
2020-08-04T15:39
московская область (подмосковье)
происшествия
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Мотодельтаплан разбился в Можайском районе, есть погибшие. Кадры МЧС
Два человека погибли при жесткой посадке мотодельтаплана в Подмосковье.
2020-08-04T15:27
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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видео, московская область (подмосковье), происшествия