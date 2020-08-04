Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20200804/1575355984.html
В Югре рекультивировали гигантскую свалку с 30-летней историей
Гигантскую свалку с 30-летней историей рекультивировали в районе поселка Федоровский в ХМАО, это первый подобный участок под полигон отходов в регионе,... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T15:27
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский ао
сургутский район
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575355657_0:267:1600:1167_1400x0_80_0_0_d406fd754e4b0f65efe8e665fcd92898.jpg
https://realty.ria.ru/20200720/1574584847.html
https://realty.ria.ru/20200723/1574807581.html
ханты-мансийский ао
сургутский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575355657_0:267:1600:1167_1400x0_80_0_0_d406fd754e4b0f65efe8e665fcd92898.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575355657_241:180:1600:1200_1400x0_80_0_0_d28099515e80daa1eca6ac73cb9a01c6.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575355657_651:251:1600:1200_1400x0_80_0_0_82d90387e2122fc5e2058f88e625337f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ханты-мансийский ао, сургутский район, общество

В Югре рекультивировали гигантскую свалку с 30-летней историей

15:27 04.08.2020
25
© Фото : администрация Сургутского районаРекультивированный объект накопленного вреда в поселке Федоровском Сургутского района ХМАО
Рекультивированный объект накопленного вреда в поселке Федоровском Сургутского района ХМАО
© Фото : администрация Сургутского района
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 авг - РИА Новости. Гигантскую свалку с 30-летней историей рекультивировали в районе поселка Федоровский в ХМАО, это первый подобный участок под полигон отходов в регионе, восстановленный в полном объеме, информирует пресс-служба администрации Сургутского района.
Осенью 2019 года в муниципалитете сообщали РИА Новости, что в районе поселка Федоровский начался первый этап рекультивации свалки отходов с 30-летней историей. Площадь полигона приближалась квосьми гектарам, что сравнимо с 11 футбольными полями. При этом власти района отмечали, что рекультивация будет вестись с извлечением отдельных материалов, в частности, металла и резины, которые будут отправлять на вторичную переработку.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе
20 июля, 11:35
Мишустин: борьба с незаконными свалками будет вестись по всей России
"Жители теперь могут дышать свободно, мы ограничили выбросы от полигона. Мы шли в графике, торопиться смысла не было. За полтора года сделали огромную работу, от графика отходить не могли. Это первый в Югре полигон, который рекультивировали по всем правилам и в полном объеме", - приводит пресс-служба слова Станислава Валова, замдиректора департамента ЖКХ, экологии, транспорта и связи районной администрации.
Как отметил глава муниципалитета Андрей Трубецкой, данная свалка - это "тяжелое наследство со времен освоения Севера". "Много лет вопросы экологии не были важными. С момента решения о рекультивации проделана огромная работа. Этим мы предотвратили загрязнение окружающей природы. Вернули землю в хозяйственный оборот", - цитирует Трубецкого пресс-служба.
В районной администрации подчеркнули, что на раннем этапе работ специалистам удалось изъять с полигона три тысячи тонн автопокрышек и около 50 тонн металлолома, которые отправили на вторичную переработку. После этого на объекте был создан защитный экран из бентонитовой прослойки, которая при взаимодействии с жидкостью превращается в водонепроницаемый слой. Сверху рабочие разместили накопленные годами отходы, чередуя их с песком, а получившуюся гору накрыли герметичным противофильтрационным материалом. Таким образом, контакт отходов с землей и воздухом прекратился.
Финальным этапом рекультивации стал засев теперь уже территории бывшей свалки травой. Общая площадь восстановленных и рекультивированных земель составила чуть больше семи гектаров. На эти цели было направлено 165 миллионов рублей, проект поддержало правительство региона, софинансировав его из бюджета Югры, добавили в администрации Сургутского района.
Мусорный полигон
23 июля, 16:52Новости Подмосковья
Рекультивацию мусорного полигона завершили в подмосковной Рузе
000000
Обсудить 0
Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский АОСургутский районОбщество
Рекомендуем
Открытие фантастического пространства Aiva в парке Сказка
Фантастическое пространство и его обитатели
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Самарский губернатор дал старт работе музея Куйбышевской железной дороги
Анастасия Волочкова
Волочкова обжаловала штраф за нарушение карантина в Дивеево
Вулкан Келимуту с тремя кратерными озерами в Индонезии
Самые красивые горные озера — между небом и скалами
Шезлонги на знаменитом пляже Изтузу в Турции
Владелец пляжа в Турции ответил на обвинения украинской модели в избиении
Медсестра в прививочном кабинете
Добровольцы получат вакцину от COVID-19 дважды
Национальные села в Быстринском природном парке на Камчатке
В России может состояться саммит коренных малочисленных народов
Военнослужащие Республики Беларусь
Белорусские военные будут тренироваться сажать самолеты на трассе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию
Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально
Сотрудник ДПС обеспечивает порядок на дороге в столице Чеченской республики городе Грозном
Власти Чечни вернули из Москвы более ста молодых людей на воспитание
Береговая скала рядом с замком Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму
Власти Крыма изучат мнение туристов о качестве отдыха на полуострове
Руки в наручниках
В Москве арестовали мужчину, напавшего на полицейского
Луна
Эксперт рассказал, что будут есть космонавты на Луне
31-й Московский Международный кинофестиваль в Москве
Госпитализированная с инсультом Елена Кондулайнен сломала руку
Актер Михаил Ефремов в автомобиле у Пресненского суда Москвы
Жириновский назвал долгом Ефремова признать вину в ДТП
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:53Российские пранкеры разыграли губернатора Орегона
16:53Amnesty International осудила неоправданное насилие полицейских в США
16:39Сенатор объяснил нелюбовь польских властей к России
16:37В Москве задержали пьяного водителя после совершения 562 нарушений ПДД
16:35Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов
16:33МИД назвал задержание россиян в Белоруссии спектаклем
16:31РПЦ: патриарх Варфоломей не мог повлиять на решение по Святой Софии
16:31В Audi извинились за рекламу автомобиля с маленькой девочкой
16:30Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
16:29В Лиссабоне собственникам предложили сдавать жилье городу, а не туристам
16:29В МИД заявили, что не дадут в обиду задержанных в Белоруссии россиян
16:22Жириновский не исключил волнений в Белоруссии в случае победы Лукашенко
16:22В Кирове полицейские закрыли подростка в багажнике
16:22Эксперты ВОЗ получили от ученых из Уханя новые данные по COVID-19
16:13Лукашенко хочет нормализовать отношения с Россией, считает эксперт
16:12В ДНР обвинили украинских силовиков в минировании дорог
15:55Глава Мурманской области задекларировал таунхаус в Испании
15:52Москвичей предупредили о резком похолодании
15:50Украинский экс-депутат обвинил Порошенко во внедрении иностранных агентов
15:46В Минприроды спланировали сроки ликвидации последствий ЧП в Норильске
Лента новостейМолния