В Югре рекультивировали гигантскую свалку с 30-летней историей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 авг - РИА Новости. Гигантскую свалку с 30-летней историей рекультивировали в районе поселка Федоровский в Гигантскую свалку с 30-летней историей рекультивировали в районе поселка Федоровский в ХМАО , это первый подобный участок под полигон отходов в регионе, восстановленный в полном объеме, информирует пресс-служба администрации Сургутского района.

Осенью 2019 года в муниципалитете сообщали РИА Новости, что в районе поселка Федоровский начался первый этап рекультивации свалки отходов с 30-летней историей. Площадь полигона приближалась квосьми гектарам, что сравнимо с 11 футбольными полями. При этом власти района отмечали, что рекультивация будет вестись с извлечением отдельных материалов, в частности, металла и резины, которые будут отправлять на вторичную переработку.

"Жители теперь могут дышать свободно, мы ограничили выбросы от полигона. Мы шли в графике, торопиться смысла не было. За полтора года сделали огромную работу, от графика отходить не могли. Это первый в Югре полигон, который рекультивировали по всем правилам и в полном объеме", - приводит пресс-служба слова Станислава Валова, замдиректора департамента ЖКХ, экологии, транспорта и связи районной администрации.

Как отметил глава муниципалитета Андрей Трубецкой, данная свалка - это "тяжелое наследство со времен освоения Севера". "Много лет вопросы экологии не были важными. С момента решения о рекультивации проделана огромная работа. Этим мы предотвратили загрязнение окружающей природы. Вернули землю в хозяйственный оборот", - цитирует Трубецкого пресс-служба.

В районной администрации подчеркнули, что на раннем этапе работ специалистам удалось изъять с полигона три тысячи тонн автопокрышек и около 50 тонн металлолома, которые отправили на вторичную переработку. После этого на объекте был создан защитный экран из бентонитовой прослойки, которая при взаимодействии с жидкостью превращается в водонепроницаемый слой. Сверху рабочие разместили накопленные годами отходы, чередуя их с песком, а получившуюся гору накрыли герметичным противофильтрационным материалом. Таким образом, контакт отходов с землей и воздухом прекратился.