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Госпитализированная с инсультом Елена Кондулайнен сломала руку
Актриса и певица Елена Кондулайнен получила травму, находясь в Боткинской больнице в Москве. Об этом сообщила "Комсомольская правда" со ссылкой на одного из... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T15:44
елена кондулайнен
россия
шоу-бизнес
театр луны
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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елена кондулайнен, россия, шоу-бизнес, театр луны, общество

Госпитализированная с инсультом Елена Кондулайнен сломала руку

15:22 04.08.2020 (обновлено: 15:44 04.08.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк31-й Московский Международный кинофестиваль в Москве
31-й Московский Международный кинофестиваль в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Актриса и певица Елена Кондулайнен получила травму, находясь в Боткинской больнице в Москве. Об этом сообщила "Комсомольская правда" со ссылкой на одного из сотрудников администрации "Театра Луны".
Артистка проходила в медучреждении реабилитацию после перенесенного инсульта. Отмечается, что ее речь полностью восстановилась. Однако во время пребывания в больнице с Кондулайнен случилась еще одна неприятность.
"Лена шла в душ, оступилась, упала и сломала руку", — заявил источник газеты.
Елена Кондулайнен родилась в 1958 году. Окончила ЛГИТМиК, снялась более чем в 40 фильмах и сериалах, среди них — "Сто дней до приказа", "Зверобой", "Восемь свиданий" и "Интерны". В 2002 году получила звание заслуженной артистки Российской Федерации.
Актриса Елена Кондулайнен. Архивное фото
9 апреля 2018, 01:57
Биография Елены Кондулайнен
2252508
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Елена КондулайненРоссияШоу-бизнесТеатр ЛуныОбщество
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