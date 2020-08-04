Госпитализированная с инсультом Елена Кондулайнен сломала руку

Артистка проходила в медучреждении реабилитацию после перенесенного инсульта. Отмечается, что ее речь полностью восстановилась. Однако во время пребывания в больнице с Кондулайнен случилась еще одна неприятность.

Елена Кондулайнен родилась в 1958 году. Окончила ЛГИТМиК, снялась более чем в 40 фильмах и сериалах, среди них — "Сто дней до приказа", "Зверобой", "Восемь свиданий" и "Интерны". В 2002 году получила звание заслуженной артистки Российской Федерации.