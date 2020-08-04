Волочкова обжаловала штраф за нарушение карантина в Дивеево

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Балерина Балерина Анастасия Волочкова заявила, что ее адвокаты подали апелляцию по делу о нарушении карантина при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря в Нижегородской области.

Ранее пресс-служба Тверского суда Москвы сообщила РИА Новости, что суд оштрафовал Волочкову на 40 тысяч рублей за нарушение карантина при посещении монастыря. Две недели назад тот же суд оштрафовал ее на 20 тысяч рублей за нарушение правил при угрозе возникновения ЧС, этот административный протокол также был связан с посещением Дивеево.

"Я ничего не отказываюсь платить, просто не считаю нужным это делать в данном случае, пока не будет апелляции. Мои адвокаты ее подали. Не хочу платить деньги за то, в чем я невиновата... Лучше эти деньги заплачу своей дочери или отдам другой девочке в Дивеево", - сказала балерина в эфире Первого канала.

В середине апреля коронавирус был обнаружен у нескольких десятков насельниц Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. С 25 апреля монастырь находился на карантине, такие же меры были приняты в отношении села Дивеево. Карантин в Серафимо-Дивеевском монастыре был отменен с 11 июня, в Дивеево – только 24 июля.

Тем не менее Волочкова решила посетить монастырь в конце июня – в итоге на нее составили административные протоколы за "невыполнение правил поведения при ЧС или ее угрозе" и "нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения".

По просьбе балерины, протоколы направили для рассмотрения в Москву , по месту ее жительства. Как заявляла сама Волочкова, о карантине в Дивеево она не знала. В пресс-службе регионального полиции РИА Новости на это указали, что всех пытающихся въехать в Дивеево останавливают на постах контроля.