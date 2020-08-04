В союзе туриндустрии назвали опасности поездки в Черногорию

Вид на город Котор и Которский залив в Черногории. Архивное фото

Вид на город Котор и Которский залив в Черногории

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал, с какими трудностями могут столкнуться россияне, если вторая волна пандемии коронавируса застанет их в Черногории

В беседе с газетой " Вечерняя Москва " эксперт напомнил, что в ряде стран россияне сталкивались с "нелояльным" отношением к туристам.

"Там происходили действительно вопиющие факты, вплоть до шантажа: "Вернете наших, тогда мы отпустим ваших". В других странах путешественников не пускали в отели, места общего пользования", — пояснил Барзыкин.

Так, он отметил, что из ряда стран до сих пор летают вывозные рейсы, и подчеркнул, что при возобновлении перелетов это обстоятельство будет учитываться.

Еще одна опасность для россиян — риск "завезти" коронавирус в страну.

"Даже в первый раз Москва ведь приняла удар не из Китая , а как раз из Европы", — пояснил Барзыкин.

Росавиации. Однако собеседник газеты добавил, что перед принятием решения риски оценят в Роспотребнадзоре

При этом Барзыкин призвал не переживать в случае повторного закрытия границ, так как страны уже выработали план действия в такой ситуации. Кроме того, он призвал при ухудшении ситуации с коронавирусом прерывать отдых и возвращаться на родину.

Россия из-за пандемии с 27 марта прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение. Исключение составляли только вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие авиаперевозки.

Власти связывают дату открытия границ с эпидемиологической ситуацией. Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова , открывать полеты будут в те страны, где заболеваемость COVID-19 не превышает 40 случаев на 100 тысяч населения, а среднесуточный прирост заразившихся составляет не более одного процента.

Турцией и В настоящее время Россия возобновила авиасообщение с Великобританией Танзанией . С 15 августа возобновляются рейсы в Швейцарию . Также с начала месяца сняты ограничения на пересечение границы с Абхазией