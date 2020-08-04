В союзе туриндустрии назвали опасности поездки в Черногорию

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал, с какими трудностями могут столкнуться россияне, если вторая волна пандемии коронавируса застанет их в Черногории.
В беседе с газетой "Вечерняя Москва" эксперт напомнил, что в ряде стран россияне сталкивались с "нелояльным" отношением к туристам.
"Там происходили действительно вопиющие факты, вплоть до шантажа: "Вернете наших, тогда мы отпустим ваших". В других странах путешественников не пускали в отели, места общего пользования", — пояснил Барзыкин.
Так, он отметил, что из ряда стран до сих пор летают вывозные рейсы, и подчеркнул, что при возобновлении перелетов это обстоятельство будет учитываться.
Еще одна опасность для россиян — риск "завезти" коронавирус в страну.
Однако собеседник газеты добавил, что перед принятием решения риски оценят в Роспотребнадзоре и Росавиации.
При этом Барзыкин призвал не переживать в случае повторного закрытия границ, так как страны уже выработали план действия в такой ситуации. Кроме того, он призвал при ухудшении ситуации с коронавирусом прерывать отдых и возвращаться на родину.
Россия из-за пандемии с 27 марта прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение. Исключение составляли только вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие авиаперевозки.
Власти связывают дату открытия границ с эпидемиологической ситуацией. Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, открывать полеты будут в те страны, где заболеваемость COVID-19 не превышает 40 случаев на 100 тысяч населения, а среднесуточный прирост заразившихся составляет не более одного процента.
В настоящее время Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. С 15 августа возобновляются рейсы в Швейцарию. Также с начала месяца сняты ограничения на пересечение границы с Абхазией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.