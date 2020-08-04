При атаке Израиля на Голанских высотах погибли четыре человека

БЕЙРУТ, 4 авг - РИА Новости. Сирийская газета "Аль-Ватан" сообщает о гибели четырех мирных граждан в результате ударов армии Сирийская газета "Аль-Ватан" сообщает о гибели четырех мирных граждан в результате ударов армии Израиля в районе Кунейтра на Голанских высотах в понедельник вечером.

Командование сирийской армии в понедельник сообщило об атаке израильских вертолетов на передовые позиции в районе Кунейтра в 22.40 по местному времени.

"Четыре мирных жителя из поселения Эйн Кади на юге провинции Кунейтра погибли в понедельник вечером в результате попадания израильского снаряда", - пишет газета со ссылкой на местные источники.