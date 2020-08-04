https://ria.ru/20200804/1575355184.html
При атаке Израиля на Голанских высотах погибли четыре человека
Сирийская газета "Аль-Ватан" сообщает о гибели четырех мирных граждан в результате ударов армии Израиля в районе Кунейтра на Голанских высотах в понедельник... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T15:08
2020-08-04T15:13
война в сирии
война в сирии
голанские высоты
сирия
израиль
в мире
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https://ria.ru/20200803/1575284546.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
война в сирии, голанские высоты, сирия, израиль, в мире