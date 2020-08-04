Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200804/1575355184.html
При атаке Израиля на Голанских высотах погибли четыре человека
Сирийская газета "Аль-Ватан" сообщает о гибели четырех мирных граждан в результате ударов армии Израиля в районе Кунейтра на Голанских высотах в понедельник... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T15:13
война в сирии
война в сирии
голанские высоты
сирия
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155552/92/1555529266_0:189:2016:1323_1400x0_80_0_0_9b53fad1e53b2c8b09255b8f9f0ca737.jpg
https://ria.ru/20200803/1575284546.html
1
голанские высоты
сирия
израиль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155552/92/1555529266_0:189:2016:1323_1400x0_80_0_0_9b53fad1e53b2c8b09255b8f9f0ca737.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155552/92/1555529266_0:0:2016:1512_1400x0_80_0_0_89970447e3faa8760880770fc0769076.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155552/92/1555529266_253:0:1765:1512_1400x0_80_0_0_62325e6458dd597144ad8975370b560d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
война в сирии, голанские высоты, сирия, израиль, в мире

При атаке Израиля на Голанских высотах погибли четыре человека

15:08 04.08.2020 (обновлено: 15:13 04.08.2020)
451
© РИА Новости / Михаил АлаеддинГоланские высоты
Голанские высоты
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Голанские высоты. Архивное фото
БЕЙРУТ, 4 авг - РИА Новости. Сирийская газета "Аль-Ватан" сообщает о гибели четырех мирных граждан в результате ударов армии Израиля в районе Кунейтра на Голанских высотах в понедельник вечером.
Командование сирийской армии в понедельник сообщило об атаке израильских вертолетов на передовые позиции в районе Кунейтра в 22.40 по местному времени.
"Четыре мирных жителя из поселения Эйн Кади на юге провинции Кунейтра погибли в понедельник вечером в результате попадания израильского снаряда", - пишет газета со ссылкой на местные источники.
По данным газеты, гражданин Фейсаль Саид вместе с тремя попутчиками во время обстрела передвигался на своей машине по деревне, расположенной близ линии разграничения на Голанских высотах. В транспортное средство попал боевой снаряд.
Израильский солдат на Голанских высотах в районе границы с Сирией
Вчера, 01:19
В Израиле заявили о предотвращении подрыва на границе с Сирией
30203812
Обсудить 1
Война в СирииВойна в СирииГоланские высотыСирияИзраильВ мире
Рекомендуем
Американские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина
В Польше расквартировали командование пятого корпуса американской армии
Трансляция предвыборного послания Президента Белоруссии Александра Лукашенко
Лукашенко назвал Белоруссию "донором безопасности"
Украинские военнослужащие
Британские инструкторы начали подготовку украинских военнослужащих
Вид на город Котор и Которский залив в Черногории
В союзе туриндустрии назвали опасности поездки в Черногорию
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Пушков ответил на слова Лукашенко о партнерских отношениях с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию
"До Владивостока будет тяжело": Лукашенко предостерег от дестабилизации
Король Испании Фелипе VI
В Каталонии потребовали отречения короля Испании после "побега" его отца
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий назвал задержание россиян в Белоруссии безосновательным
Сотрудник полиции в аэропорту Мюнхена, Германия
В багаже пассажирки мюнхенского аэропорта нашли кости ее покойного мужа
Руки в наручниках
В Москве арестовали мужчину, напавшего на полицейского
Анастасия Волочкова
Волочкова обжаловала штраф за нарушение карантина в Дивеево
Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда
Украинский экс-депутат обвинил Порошенко во внедрении иностранных агентов
Мотодельтаплан разбился в Можайском районе, есть погибшие. Кадры МЧС
Два человека погибли при жесткой посадке мотодельтаплана в Подмосковье
Шезлонги на знаменитом пляже Изтузу в Турции
Владелец пляжа в Турции ответил на обвинения украинской модели в избиении
Военнослужащие Республики Беларусь
Белорусские военные будут тренироваться сажать самолеты на трассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:39Сенатор объяснил нелюбовь польских властей к России
16:37В Москве задержали пьяного водителя после совершения 562 нарушений ПДД
16:35Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов
16:33МИД назвал задержание россиян в Белоруссии спектаклем
16:31РПЦ: патриарх Варфоломей не мог повлиять на решение по Святой Софии
16:31В Audi извинились за рекламу автомобиля с маленькой девочкой
16:30Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
16:29В Лиссабоне собственникам предложили сдавать жилье городу, а не туристам
16:29В МИД заявили, что не дадут в обиду задержанных в Белоруссии россиян
16:22Жириновский не исключил волнений в Белоруссии в случае победы Лукашенко
16:22В Кирове полицейские закрыли подростка в багажнике
16:22Эксперты ВОЗ получили от ученых из Уханя новые данные по COVID-19
16:13Лукашенко хочет нормализовать отношения с Россией, считает эксперт
16:12В ДНР обвинили украинских силовиков в минировании дорог
15:55Глава Мурманской области задекларировал таунхаус в Испании
15:52Москвичей предупредили о резком похолодании
15:50Украинский экс-депутат обвинил Порошенко во внедрении иностранных агентов
15:46В Минприроды спланировали сроки ликвидации последствий ЧП в Норильске
15:42В Ростуризме оценили убытки от отсутствия иностранных туристов
15:42В Минздраве оценили опасность новых штаммов гриппа
Лента новостейМолния