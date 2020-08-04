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Якутяне подняли символ Победы на самую высокую гору северо-востока России
Якутяне подняли символ Победы на самую высокую гору Северо-Востока России, в экспедиции участвовал студент СВФУ, сообщает пресс-служба Северо-восточного... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T15:08
республика саха (якутия)
русское географическое общество
северо-восточный федеральный университет
общество
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русское географическое общество, северо-восточный федеральный университет, общество

Якутяне подняли символ Победы на самую высокую гору северо-востока России

15:08 04.08.2020
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© Фото из личного архива Айана МестниковаСтудент СВФУ Айаан Местников поднял Знамя Победы на самой высокой точке Якутии
Студент СВФУ Айаан Местников поднял Знамя Победы на самой высокой точке Якутии
© Фото из личного архива Айана Местникова
Студент СВФУ Айаан Местников поднял Знамя Победы на самой высокой точке Якутии
ЯКУТСК, 4 авг – РИА Новости. Якутяне подняли символ Победы на самую высокую гору Северо-Востока России, в экспедиции участвовал студент СВФУ, сообщает пресс-служба Северо-восточного федерального университета.
Ранее сообщалось, что экспедиция по хребту Черского организована МВД РФ с Советом ветеранов органов внутренних дел Якутии совместно с региональным отделением Русского географического общества, Федерацией спортивного туризма, Федерацией альпинизма и скалолазания Якутии.
Группа поднялась на вершину горы Победа, которая расположена на высоте 3147 метров. Путь включал 120 километров пешего маршрута и 340 километров на катамаранах по реке Мома и ее притокам.
"Студент второго курса института физической культуры и спорта Северо-Восточного федерального университета Айаан Местников участвовал в экспедиции при восхождении на гору в честь 75-летия Победы. Команда в составе 12 человек подняла копию Знамени Победы на самой высокой точке северо-востока Сибири", - рассказали в пресс-службе.
По словам студента, сложнее всего был переход по леднику Обручева. "16 июля с 10:20 мы начали восхождение на перевал Ленинградский, в 11:40 мы взошли на этот перевал. Дальше мы шли по леднику Обручева, сложность которого заключалась в очень глубоком и мокром снеге. Хоть мы и надели гамаши, снег, который вскоре превращался в воду, пробил нашу защиту, и мы чувствовали, как в наших трекинговых ботинках плескалась холодная вода. И так мы шли два километра 300 метров целых пять часов", – приводятся слова Местникова.
По словам участника экспедиции, пережитые трудности уходят на второй план, когда стоишь на вершине. "На пике Победы я чувствовал гордость за то, что я чту память о Великой Победе и смог поднять флаг вместе со своими спутниками. Флаг СВФУ и ИФКиС я тоже взял с собой и сделал памятные фотоснимки", – сказал спортсмен.
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Республика Саха (Якутия)Русское географическое обществоСеверо-Восточный федеральный университетОбщество
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