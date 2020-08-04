ЯКУТСК, 4 авг – РИА Новости. Якутяне подняли символ Победы на самую высокую гору Северо-Востока России, в экспедиции участвовал студент СВФУ, сообщает пресс-служба Якутяне подняли символ Победы на самую высокую гору Северо-Востока России, в экспедиции участвовал студент СВФУ, сообщает пресс-служба Северо-восточного федерального университета

Ранее сообщалось, что экспедиция по хребту Черского организована МВД РФ с Советом ветеранов органов внутренних дел Якутии совместно с региональным отделением Русского географического общества , Федерацией спортивного туризма, Федерацией альпинизма и скалолазания Якутии.

Группа поднялась на вершину горы Победа, которая расположена на высоте 3147 метров. Путь включал 120 километров пешего маршрута и 340 километров на катамаранах по реке Мома и ее притокам.

"Студент второго курса института физической культуры и спорта Северо-Восточного федерального университета Айаан Местников участвовал в экспедиции при восхождении на гору в честь 75-летия Победы. Команда в составе 12 человек подняла копию Знамени Победы на самой высокой точке северо-востока Сибири", - рассказали в пресс-службе.

По словам студента, сложнее всего был переход по леднику Обручева. "16 июля с 10:20 мы начали восхождение на перевал Ленинградский, в 11:40 мы взошли на этот перевал. Дальше мы шли по леднику Обручева, сложность которого заключалась в очень глубоком и мокром снеге. Хоть мы и надели гамаши, снег, который вскоре превращался в воду, пробил нашу защиту, и мы чувствовали, как в наших трекинговых ботинках плескалась холодная вода. И так мы шли два километра 300 метров целых пять часов", – приводятся слова Местникова.