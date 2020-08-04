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Слуцкий назвал задержание россиян в Белоруссии безосновательным
Россия по-прежнему считает безосновательным задержание граждан в Белоруссии, называть "враньем" или "легендой" сведения о транзите россиян некорректно, заявил... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T15:01
задержание россиян под минском
леонид слуцкий
александр лукашенко
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
дмитрий песков
белоруссия
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в мире
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РИА Новости
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353
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задержание россиян под минском, леонид слуцкий, александр лукашенко, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, дмитрий песков, белоруссия, стамбул, в мире

Слуцкий назвал задержание россиян в Белоруссии безосновательным

15:01 04.08.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россия по-прежнему считает безосновательным задержание граждан в Белоруссии, называть "враньем" или "легендой" сведения о транзите россиян некорректно, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее лидер Белоруссии Александр Лукашенко назвал "враньем" и "легендой" заявления о том, что задержанные в республике россияне летели в Стамбул.
"Заявления Лукашенко больше рассчитаны на внутреннюю аудиторию и связаны, конечно, с острейшей кампанией по выборам президента Белоруссии. Российская сторона по-прежнему считает безосновательным задержание наших граждан. Называть "враньем" или "легендой" сведения о транзите россиян некорректно, по меньшей мере. Опять же нет никаких оснований утверждать, что цели пребывания в Белоруссии граждан РФ были какими-то иными. Белоруссия была, есть и, надеюсь, останется ближайшим союзником России", - сказал депутат.
Он добавил, что все обвинения в попытках дестабилизации ситуации в соседней стране просто надуманны.
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"Все это вызывает полнейшее недоумение", - отметил парламентарий.
Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются "боевиками" частной военной компании Вагнера. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Выборы президента в республике назначены на 9 августа.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. Российский президент Владимир Путин и члены Совбеза, как уточнял Песков, рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян и их освобождение.
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30 июля, 20:54
МИД отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
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Задержание россиян под МинскомЛеонид СлуцкийАлександр ЛукашенкоСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФДмитрий ПесковБелоруссияСтамбулВ мире
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