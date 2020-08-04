Слуцкий назвал задержание россиян в Белоруссии безосновательным

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россия по-прежнему считает безосновательным задержание граждан в Россия по-прежнему считает безосновательным задержание граждан в Белоруссии , называть "враньем" или "легендой" сведения о транзите россиян некорректно, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий

Ранее лидер Белоруссии Александр Лукашенко назвал "враньем" и "легендой" заявления о том, что задержанные в республике россияне летели в Стамбул

"Заявления Лукашенко больше рассчитаны на внутреннюю аудиторию и связаны, конечно, с острейшей кампанией по выборам президента Белоруссии. Российская сторона по-прежнему считает безосновательным задержание наших граждан. Называть "враньем" или "легендой" сведения о транзите россиян некорректно, по меньшей мере. Опять же нет никаких оснований утверждать, что цели пребывания в Белоруссии граждан РФ были какими-то иными. Белоруссия была, есть и, надеюсь, останется ближайшим союзником России", - сказал депутат.

Он добавил, что все обвинения в попытках дестабилизации ситуации в соседней стране просто надуманны.

"Все это вызывает полнейшее недоумение", - отметил парламентарий.

Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются "боевиками" частной военной компании Вагнера. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Выборы президента в республике назначены на 9 августа.