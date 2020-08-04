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В Каталонии потребовали отречения короля Испании после "побега" его отца
Глава женералитета Каталонии Ким Торра потребовал, чтобы король Испании Фелипе VI отрекся от престола после "допущенного побега" из страны его отца Хуана... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T15:00
роже торрен
ким торра
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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роже торрен, ким торра, король фелипе vi, каталония, хуан карлос i, испания, в мире

В Каталонии потребовали отречения короля Испании после "побега" его отца

15:00 04.08.2020
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© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaКороль Испании Фелипе VI
Король Испании Фелипе VI
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Король Испании Фелипе VI. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Глава женералитета Каталонии Ким Торра потребовал, чтобы король Испании Фелипе VI отрекся от престола после "допущенного побега" из страны его отца Хуана Карлоса, фигуранта дела о коррупции, передает агентство Europe Press.
Ранее о решении уехать за рубеж Хуан Карлос сообщил своему сыну - правящему монарху Фелипе VI, при этом он сообщил через своего адвоката, что остается в распоряжении прокуратуры. По информации СМИ, он уже покинул Испанию и находится в Доминиканской республике.
На пресс-конференции Торра также потребовал от правительства Испании объяснений по поводу того, что оно "позволило, способствовало и приветствовало бегство лица..., в отношении которого велось расследование по громкому делу о коррупции".
Глава Каталонии попросил спикера регионального парламента Роже Торрена о созыве внеочередного пленума для обсуждения данного вопроса и "фиксировании общей позиции" относительно отъезда Хуана Карлоса.
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Хуан Карлос отказался от престола в пользу своего сына в июне 2014 года, но сохранил титул короля.
В марте Фелипе VI принял решение лишить отца средств из бюджета королевского дома, а также отказался от наследства.
В начале июня прокуратура Верховного суда Испании открыла расследование в отношении Хуана Карлоса в связи с заключением контрактов на строительство высокоскоростной железной дороги в Саудовской Аравии между Меккой и Мединой. Следствие пытается установить факты дачи взяток со стороны окружения саудовского короля Хуану Карлосу.
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Роже ТорренКим ТорраКороль Фелипе VIКаталонияХуан Карлос IИспанияВ мире
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