В Каталонии потребовали отречения короля Испании после "побега" его отца

Монархия под ударом: экс-король Испании сотряс основы государства Хуан Карлос прославился как скандальная персона. В чем он только не был замешан. Многие сведения повергали в настоящий шок добропорядочных жителей королевства. Бывший монарх с большим рвением занимался финансовыми аферами. Люди все настойчивее задаются вопросом: а нужна ли им эта архаичная форма правления?