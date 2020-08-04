В Каталонии потребовали отречения короля Испании после "побега" его отца

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Глава женералитета Каталонии Ким Торра потребовал, чтобы король Испании Фелипе VI отрекся от престола после "допущенного побега" из страны его отца Хуана Карлоса, фигуранта дела о коррупции, передает агентство Europe Press.
Ранее о решении уехать за рубеж Хуан Карлос сообщил своему сыну - правящему монарху Фелипе VI, при этом он сообщил через своего адвоката, что остается в распоряжении прокуратуры. По информации СМИ, он уже покинул Испанию и находится в Доминиканской республике.
На пресс-конференции Торра также потребовал от правительства Испании объяснений по поводу того, что оно "позволило, способствовало и приветствовало бегство лица..., в отношении которого велось расследование по громкому делу о коррупции".
Глава Каталонии попросил спикера регионального парламента Роже Торрена о созыве внеочередного пленума для обсуждения данного вопроса и "фиксировании общей позиции" относительно отъезда Хуана Карлоса.
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Хуан Карлос отказался от престола в пользу своего сына в июне 2014 года, но сохранил титул короля.
В марте Фелипе VI принял решение лишить отца средств из бюджета королевского дома, а также отказался от наследства.
В начале июня прокуратура Верховного суда Испании открыла расследование в отношении Хуана Карлоса в связи с заключением контрактов на строительство высокоскоростной железной дороги в Саудовской Аравии между Меккой и Мединой. Следствие пытается установить факты дачи взяток со стороны окружения саудовского короля Хуану Карлосу.
Вчера, 21:33АкцентыМонархия под ударом: экс-король Испании сотряс основы государстваХуан Карлос прославился как скандальная персона. В чем он только не был замешан. Многие сведения повергали в настоящий шок добропорядочных жителей королевства. Бывший монарх с большим рвением занимался финансовыми аферами. Люди все настойчивее задаются вопросом: а нужна ли им эта архаичная форма правления?